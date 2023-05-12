النائب مصطفى سالمان: المصريون في الخارج جزء لا يتجزأ من عملية التنمية

ثمن مصطفى سالمان عضو مجلس الشيوخ، دعوة إدارة الحوار الوطني المصريين في الخارج لعرض مقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ورؤيتهم في علاجها، مؤكدا أن الحوار الوطنى هو تبادل الرأي فى القضايا المهمّة بين مختلف فئات الشعب في الداخل والخارج.

وأكد النائب مصطفي سالمان، في بيان له اليوم، أهمية مشاركة المصريين بالخارج في طرح ما يرونه مهم وطرح رؤيتهم في معالجة كل ما يواجهونه من تحديات،معقبا:" المصريين بالخارج هم جزء من العملية السياسية".

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، ان دعوة إدارة الحوار الوطني للمصريين في الخارج للمشاركة جاءت في ضوء أن الحوار هو نافذة تطل على الجميع، لافتا أن المصريين في الخارج هم جزء لا يتجزأ من عملية التنمية.

وقال النائب مصطفي سالمان، أن مشاركة المصريين بالخارج في الحوار الوطني تساهم في التعرف على مشكلاتهم وتعزيز جسور الثقة بينهم وبين وطنهم الأم، معقبا:" الدستور كفل للمصريين بالخارج حقوق المشاركة الدستورية والانتخابية وعليهم الاستفادة من تلك الحقوق".

وأكدت إدارة الحوار في بيان لها، أن المصريين بالخارج دائما ضلع أساسي من أضلاع الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، وأينما تواجدوا لم تغب أوطانهم عنهم.

وتابعت: “لأن نافذة الحوار تطل على الجميع؛ تدعو إدارة الحوار الوطني المصريين في الخارج للمشاركة ومقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ورؤيتهم في علاجها”.

وأعلنت الأمانة العامة للحوار الوطني عن تلقي مشاركات ومقترحات المصريين بالخارج عبر الموقع الالكتروني المخصص للمقترحات.

وقالت الصفحة الرسمية للحوار الوطني في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: هم دائما ضلع أساسي من أضلاع الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، وأينما تواجدوا.. لم تغب أوطانهم عنهم.

وأكدت: "ولأن نافذة الحوار تطل على الجميع؛ تدعو إدارة الحوار الوطني المصريين بالخارج للمشاركة بمقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ورؤيتهم في علاجها،ونستقبل مقترحاتكم من خلال موقعنا الإلكتروني:

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