الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب مصطفى سالمان: المصريون في الخارج جزء لا يتجزأ من عملية التنمية

النائب مصطفى سالمان
النائب مصطفى سالمان

ثمن مصطفى سالمان عضو مجلس الشيوخ، دعوة إدارة الحوار الوطني المصريين في الخارج لعرض مقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ورؤيتهم في علاجها، مؤكدا أن الحوار الوطنى هو تبادل الرأي فى القضايا المهمّة بين مختلف فئات الشعب في الداخل والخارج.

وأكد النائب مصطفي سالمان، في بيان له اليوم، أهمية مشاركة المصريين بالخارج في طرح ما يرونه مهم وطرح رؤيتهم في معالجة كل ما يواجهونه من تحديات،معقبا:" المصريين بالخارج هم جزء من العملية السياسية".

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، ان دعوة إدارة الحوار الوطني للمصريين في الخارج للمشاركة جاءت في ضوء أن الحوار هو نافذة تطل على الجميع، لافتا أن المصريين في الخارج هم جزء لا يتجزأ من عملية التنمية.

وقال النائب مصطفي سالمان، أن مشاركة المصريين بالخارج في الحوار الوطني تساهم في التعرف على مشكلاتهم وتعزيز جسور الثقة بينهم وبين وطنهم الأم، معقبا:" الدستور كفل للمصريين بالخارج حقوق المشاركة الدستورية والانتخابية وعليهم الاستفادة من تلك الحقوق".

وأكدت إدارة الحوار في بيان لها، أن المصريين بالخارج دائما ضلع أساسي من أضلاع الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، وأينما تواجدوا لم تغب أوطانهم عنهم.

وتابعت: “لأن نافذة الحوار تطل على الجميع؛ تدعو إدارة الحوار الوطني المصريين في الخارج للمشاركة ومقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ورؤيتهم في علاجها”.

وأعلنت الأمانة العامة للحوار الوطني عن تلقي مشاركات ومقترحات المصريين بالخارج عبر الموقع الالكتروني المخصص للمقترحات.

وقالت الصفحة الرسمية للحوار الوطني في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: هم دائما ضلع أساسي من أضلاع الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، وأينما تواجدوا.. لم تغب أوطانهم عنهم.

وأكدت: "ولأن نافذة الحوار تطل على الجميع؛ تدعو إدارة الحوار الوطني المصريين بالخارج للمشاركة بمقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ورؤيتهم في علاجها،ونستقبل مقترحاتكم من خلال موقعنا الإلكتروني:
‏https://egyouth.com/ar/register/

إدارة الحوار الوطني الحياة السياسية الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصريين في الخارج النائب مصطفى سالمان

الأكثر قراءة

ضبط هارب من 256 سنة حبسًا فى القاهرة

تحرير 30 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة فى حملات مرورية

مصرع شاب فى حادث مرورى بالشروق

ضبط عصابة سرقة بطاريات السيارات فى الإسماعيلية

"الأنباء" الكويتية تبرز توجيه الرئيس السيسى بتطبيق منظومة التأمين الصحى بالمحافظات

توريد القمح والإفراج عن الأعلاف.. حصاد "الزراعة" في أسبوع (إنفوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

أحمد المريخي

مسرّة أشرف عبدالشافى ونغمات وجدانه

محمد العسيري

عوض الصابرين فى مواسم الحصاد

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يشن سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق فى غزة

عقب إطلاق 800 صاروخ على إسرائيل.. قائد بطارية القبة الحديدية: جاهزون لكل السيناريوهات

الصحة الفلسطينية: 30 شهيدًا حصيلة التصعيد الإسرائيلى ضد غزة