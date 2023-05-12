تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في دوري أبطال إفريقيا

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي هو ما يبحث عنه كثير من المتابعين مع اقتراب المباراة المنتظرة لعشاق “المارد الأحمر”، من كل حدب وصوب.

ويلعب الأهلي أمام مضيفه الترجي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

ويأتي موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة 12 مايو، على ستاد حمادي العقربي برادس، معقل فريق الترجي، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي، في مباراة الإياب، يوم الجمعة المقبل 19 مايو، على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على شبكة قنوات beIN Sports بصفتها الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خلال قناة beIN Sports 4.

ويتولى مهمة التعليق على مباراة الاهلي والترجي التونسي، المعلق الليبي محمد بركات.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا

أما عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا، فمن المنتظر أن يعود محمود كهربا لقيادة خط الهجوم بشكل أساسي.

واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لـ الأهلي، على تشكيل الفريق لمواجهة الترجي، والذي من المتوقع أن يكون كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - محمود متولي - علي معلول

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - حمدي فتحي

خط الهجوم: بيرسي تاو - أحمد عبد القادر - محمود عبد المنعم كهربا

وتُقام المباراة بدون جمهور، نظرًا لتطبيق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عقوبة بحق الترجي التونسي، بعد ارتكاب جمهوره أعمال شغب في مباراة الفريق أمام شبيبة القبائل الجزائري، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.