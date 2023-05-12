الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكابتن

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12-5-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

يهتم محبي الرياضة بمتابعة مباريات كرة القدم للدوريات المصريه والأجنبية، واليوم الجمعة تقام العديد من المباريات الهامة أبرزها مباراة النادي الأهلي في دوري أبطال افريقيا.

 

 وتعرض الدستور في التقرير التالي  مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12-5-2023 والقنوات الناقلة.

 

مباريات دوري أبطال إفريقيا 

يواجه فريق الأهلي المصري فريق التونسي الساعة - 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة - bein sports hd، خلال مواجهات دوري أبطال افريقيا .

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مباريات الدوري الإسباني 

 يواجه فريق ريال مايوركا فريق قادش - 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة - bein sports hd.

 

مباريات الدوري الإيطالي 

يواجه فريق لاتسيو فريق  ليتشي - 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة - abu dhabi sports hd.

 

مباريات الدوري الألماني 

يواجه فريق كولن فريق هيرتا برلين - 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة - bein sports hd.

 

مباريات الدوري الفرنسي 

يواجه فريق لانس فريق ستاد ريمس - 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة - bein sports hd.

 

كأس خادم الحرمين الشريفين 

يواجه فريق الهلال فريق  الوحدة - في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والقناة الناقلة الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة - SSC SPORTS HD.

 

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