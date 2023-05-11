موعد مباراة يوفنتوس وإشبيلية في نصف نهائي الدوري الأوروبي 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة يوفنتوس وإشبيلية في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، في ذهاب الدور نصف النهائي من المسابقة.

موعد مباراة يوفنتوس وإشبيلية في الدوري الأوروبي

من المقرر أن يكون موعد مباراة يوفنتوس وإشبيلية في الدوري الأوروبي، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "أليانز استاديوم".

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإشبيلية في الدوري الأوروبي

ستُذاع مباراة يوفنتوس وإشبيلية في الدوري الأوروبي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

ويسعى فريق يوفنتوس الإيطالي، تحت قيادة المدرب ماسيميليانو أليجري، لمواصلة نغمة الانتصارات ووضع قدمًا في المباراة النهائية من بطولة الدوري الأوروبي بشكل مبكر، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

وكان فريق يوفنتوس قد تأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعد فوزه على سبورتنج لشبونة البرتغالي بنتيجة 2-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور ربع النهائي من المسابقة.

في المقابل، يرغب فريق إشبيلية الإسباني، تحت قيادة المدرب خوسيه لويس مينديليبار، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم ومحاولة خطف بطاقة التأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي بشكل مبكر، وذلك قبل خوض لقاء الإياب المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

وكان فريق إشبيلية قد تأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعدما تغلّب على مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 5-2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور ربع النهائي من المسابقة.

موعد مباراة روما ضد باير ليفركوزن في الدوري الأوروبي

وفي مباراة أخرى، يلتقي فريق روما الإيطالي بنظيره باير ليفركوزن الألماني، على ملعب "الأوليمبيكو"، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن أيضًا أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.