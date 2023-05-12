الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض إنجازات مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية (فيديو)

مبادرة ابدأ
مبادرة "ابدأ"

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول إنجازات مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية.

ومع استمرار تنفيذ المشروعات في إطار خطة التنمية، كان أول إنجازات مبادرة "ابدأ" خلال 6 أشهر، هو توطين الصناعات الاستراتيجية في مصر، حيث أُطلِقَت المبادرة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية عام 2022.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتأهيل العمالة المصرية، وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة. 

وتضمنت المبادرة، العمل على 3 محاور، محور تكوين الشراكات الكبرى، حيث نجحت المبادرة في تكوين 64 شراكة استثمارية، لإنشاء كيانات صناعية تشارك بها 23 شركة أجنبية من كبرى الشركات العالمية في الصناعة، والتي تسهم في زيادة الصادرات بـ16 مليار دولار، وأيضًا محور دعم الصناعة، ومحور البحث والتدريب والتطوير.

وبالرغم من الأزمات العالمية، تمكنت المبادرة من تنفيذ وافتتاح 4 مشروعات، بإجمالي وفر يتجاوز 500 مليون دولار، كما تمكنت من تذليل كل المعوقات للمشروعات من خلال توفير أراض ووحدات صناعية بمختلف أنحاء الجمهورية.

ابدأ مبادرة ابدأ تطوير الصناعة المصرية تستعرض إنجازات اكسترا نيوز الصناعة المصرية

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