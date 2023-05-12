"مورجان ستانلي": الذكاء الاصطناعي سيكون ثوريا في مجال الاستثمار والاستشارات المالية

كشف استطلاع حديث لمورجان ستانلي أكبر مؤسسات الخدمات المالية، أن الذكاء الاصطناعي سيكون ثوريًا في مجال الاستثمار والاستشارات المالية لكنه لن يحل محل البشر في أي وقت قريب، وفقا لموقع "فورتشن" الاقتصادي الأمريكي.

وكشف نتائج الاستطلاع، أن المدارس بدأت في استخدام روبوتات المحادثة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي كأدوات تعليمية، وتقوم الشركات بتجنيد الذكاء الاصطناعي لمعالجة متطلبات العملاء الجدد، والعمل المتكرر، ومن المنطقي أن يضاعف المستثمرون التكنولوجيا أيضًا.

وقال المستشارون الماليون إن التكنولوجيا ستؤدي إلى تغييرات كبيرة في الاستثمار، على الرغم من أن العملاء ما زالوا يفضلون لمسة إنسانية في الوقت الحالي.

شمل الاستطلاع 1000 مستثمر ومستشار مالي في إدارة الثروات في مورجان ستانلي، والذين أكدوا أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تداعيات كبيرة على التمويل، ويطلق عليه 72٪ من المستثمرين "تغيير اللعبة" في طور التكوين ستكون ثورة في مجال الخدمات المالية.

- من غير المرجح حاليا أن يضع المستثمرون كل ثقتهم في التكنولوجيا

وقال جيف ماكميلان، رئيس التحليلات والبيانات والابتكار في إدارة الثروات في مورجان ستانلي:"من الواضح أنه رائد ونحن فقط نخدش سطح تأثيره المحتمل في الخدمات المالية، وحتى لو كان الذكاء الاصطناعي سيحدث ثورة في هذا المجال، فمن غير المرجح أن يضع المستثمرون كل ثقتهم في التكنولوجيا وسيستمر المستشارون البشريون في لعب دور حاسم، حيث قال أكثر من 80٪ من المشاركين في الاستطلاع إن الذكاء الاصطناعي لن تحل محل التوجيه البشري تمامًا.

لكن شركات الاستثمار التي تتبنى الذكاء الاصطناعي من المرجح أن تتفوق على المنافسين قريبًا بما يكفي ، حيث قال 63٪ من المستثمرين إنهم يفضلون العمل مع شركة تستفيد من التكنولوجيا مقابل شركة لا تفعل ذلك.

وكان "مورجان ستانلي" قد عمل على استغلال الذكاء الاصطناعي لتعزيز إدارة الثروات لسنوات، ففي عام 2017 ، طرح البنك برنامجًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الآلاف من مستشاريه الماليين في إنشاء خطط مخصصة.

وفي عام 2019 طور الذكاء الاصطناعي نموذجا، يمكن أن يأتي بإستراتيجيات تداول الأسهم الأصلية بناءً على الأنماط المحددة في تقارير السوق من قبل محللي مورجان ستانلي، وفي عام 2021 أعلن البنك عن شراكة مع مايكروسوف لدمج الحوسبة السحابية لشركة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.