نشاط مكثف للبابا تواضروس في ثاني أيام زيارته إلى الفاتيكان

شهد برنامج زيارة البابا تواضروس الثاني أمس نشاطًا مكثفًا، حيث جاء لقاء قداسته، مع البابا فرنسيس، في مستهل اليوم، وهو اللقاء عقداه منفردين في المكتب البابوي في القصر الرسولي بالڤاتيكان.

تلاه صلاة مسكونية حضرها وفدا الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية حيث تبادل المشاركون فيها تلاوة بعض الصلوات.

ثم ألقى البابا تواضروس كلمة، أعرب خلالها عن سعادته بزيارة الڤاتيكان، قائلًا: "فرحي اليوم كبير بالتواجد بينكم وأصافحكم بقلبي لا بيدي فقط".

وأضاف: "أنا ممتن لأني متواجد على هذه الأرض، التي كرز فيها الرسل، ويسكنها مرقس الرسول كاروز ديارنا المصرية، ومنها خرج الكثيرون في طريق طويل للكرازة باسم ربنا يسوع للعالم كله فاديًا ومخلصًا".

وأكد مخاطبًا بابا الفاتيكان: "أنا على العهد أذكركم في صلاتي الخاصة يوميًّا كما تعاهدنا منذ زيارتي السابقة هنا"، مضيفًا: "أصلي معكم من أجل كنيسة الله على الأرض أن يثبتها إلى دهر الدهور، لترفع على الدوام التسبيح السماوي".