الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

نشاط مكثف للبابا تواضروس في ثاني أيام زيارته إلى الفاتيكان

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

شهد برنامج زيارة البابا تواضروس الثاني أمس نشاطًا مكثفًا، حيث جاء لقاء قداسته، مع البابا فرنسيس، في مستهل اليوم، وهو اللقاء عقداه منفردين في المكتب البابوي في القصر الرسولي بالڤاتيكان.

تلاه صلاة مسكونية حضرها وفدا الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية حيث تبادل المشاركون فيها تلاوة بعض الصلوات.

ثم ألقى البابا تواضروس كلمة، أعرب خلالها عن سعادته بزيارة الڤاتيكان، قائلًا: "فرحي اليوم كبير بالتواجد بينكم وأصافحكم بقلبي لا بيدي فقط".

وأضاف: "أنا ممتن لأني متواجد على هذه الأرض، التي كرز فيها الرسل، ويسكنها مرقس الرسول كاروز ديارنا المصرية، ومنها خرج الكثيرون في طريق طويل للكرازة باسم ربنا يسوع للعالم كله فاديًا ومخلصًا".

وأكد مخاطبًا بابا الفاتيكان: "أنا على العهد أذكركم في صلاتي الخاصة يوميًّا كما تعاهدنا منذ زيارتي السابقة هنا"، مضيفًا: "أصلي معكم من أجل كنيسة الله على الأرض أن يثبتها إلى دهر الدهور، لترفع على الدوام التسبيح السماوي".

اسة البابا تواضروس الثاني الارثوذكسية والكاثوليكية البابا تو البابا تواضروس الثان البابا تواضروس البابا تواضروس ا البابا شنودة الثالث

الأكثر قراءة

"القمح في موسم عيده"..الدستور ترصد رحلة "الذهب الأصفر" بالإسكندرية

السيطرة على حريق بمحل دواجن فى بورسعيد

ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية يستقبل رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني

نشاط مكثف للبابا تواضروس في ثاني أيام زيارته إلى الفاتيكان

تراجع عيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 12-5-2023

خبير اقتصادي يوضح أسباب تذبذب أسعار الذهب في الفترة الحالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

أحمد المريخي

مسرّة أشرف عبدالشافى ونغمات وجدانه

محمد العسيري

عوض الصابرين فى مواسم الحصاد

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 5 مستوطنين فى إطلاق صواريخ من غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابًا فى أريحا

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة