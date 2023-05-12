"تراث الإسماعيلية".. فى ضيافة المتحف القومى للحضارة المصرية

تراث الإسماعيلية .. في ضيافة المتحف القومي للحضارة المصرية، حيث تنطلق في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر غد السبت، سادس الفعاليات التراثية والفنية عن تراث المحافظات.

تأتي الفعاليات انطلاقًا من دور المتحفِ القوميّ للحضارةِ المصريةِ الرائد في التعريف بمحافظات مصر، وهويّاتها المتنوعة والممتدة من ساحلها شمالًا وحتى صعيدها جنوبًا.

وتتناول الفعالية والتي تقام تحت بعنوان "تراث الإسماعيلية "، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية و بمشاركة هيئة قناة السويس ونخبة من فناني المحافظة.

تضم الفعالية مجموعة من الورش المختلفة التي تحتفي بتراث الإسماعيلية المادي واللامادي من بينها: ورشة حية تفاعلية عن حرفة صناعة شبك الصيد وآلة السمسمية يدويًا - ورشة حية عن صناعة وتصميم المنتجات الجلدية من الجلود الطبيعية - ورشة حية عن صناعة مستحضرات التجميل من مواد طبيعية - ورشة حية تفاعلية لفنون الديكوباج وتصميم لوحات من وحي تراث الإسماعيلية - عرض حي لأشهر منتج زراعي بالمحافظة، ومنتجات غذائية أخرى تشتهر بها المحافظة ومصرح بها من وزارة الصحة - عرض لنماذج من الأزياء التقليدية للمحافظة - معرض للصور الفوتوغرافية لمشاهد من الأحياء والعادات ومظاهر من التراث المادي بالمحافظة - عرض حي لمجلدات تنقل لنا تاريخ المحافظة والأحداث التي مرت بها - عروض فنية للفنون الشعبية التراثية المميزة بالمحافظة كفرقة الفنون الشعبية لفلكلورالإسماعيلية، وفرقة السمسمية.

وتعد آلة “السمسمية”، من أهم ملامح التراث في محافظة الإسماعيلية، إضافة إلي أشجار النخيل وفي الرقص الشعبي، تعتبر رقصة “الصيادين”، من أهم الرقصات الشعبية في محافظة الإسماعيلية.

يشار إلى أن “المتحف القومي للحضارة المصرية”، يعتبر المتحف الأول من نوعه في مصر والعالم العربي، فهو مجمع حضاري عالمي متكامل، حيث يتيح لزواره الفرصة في التعرف علي ملامح الحضارة المصرية عبر عصورها المتعاقبة، بدءا من عصور الفراعنة المصريية القدماء وصولا إلي العصر الحديث.