الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"تراث الإسماعيلية".. فى ضيافة المتحف القومى للحضارة المصرية

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة المصرية

تراث الإسماعيلية .. في ضيافة المتحف القومي للحضارة المصرية، حيث تنطلق في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر غد السبت، سادس الفعاليات التراثية والفنية عن تراث المحافظات.

تأتي الفعاليات انطلاقًا من دور المتحفِ القوميّ للحضارةِ المصريةِ الرائد في التعريف بمحافظات مصر، وهويّاتها المتنوعة والممتدة من ساحلها شمالًا وحتى صعيدها جنوبًا.

 وتتناول الفعالية والتي تقام تحت بعنوان "تراث الإسماعيلية "، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية و بمشاركة هيئة قناة السويس ونخبة من فناني المحافظة.

تضم الفعالية مجموعة من الورش المختلفة التي تحتفي بتراث الإسماعيلية المادي واللامادي من بينها: ورشة حية تفاعلية عن حرفة صناعة شبك الصيد وآلة السمسمية يدويًا - ورشة حية عن صناعة وتصميم المنتجات الجلدية من الجلود الطبيعية - ورشة حية عن صناعة مستحضرات التجميل من مواد طبيعية - ورشة حية تفاعلية لفنون الديكوباج وتصميم لوحات من وحي تراث الإسماعيلية - عرض حي لأشهر منتج زراعي بالمحافظة، ومنتجات غذائية أخرى تشتهر بها المحافظة ومصرح بها من وزارة الصحة - عرض لنماذج من الأزياء التقليدية للمحافظة - معرض للصور الفوتوغرافية لمشاهد من الأحياء والعادات ومظاهر من التراث المادي بالمحافظة - عرض حي لمجلدات تنقل لنا تاريخ المحافظة والأحداث التي مرت بها - عروض فنية للفنون الشعبية التراثية المميزة بالمحافظة كفرقة الفنون الشعبية لفلكلورالإسماعيلية، وفرقة السمسمية.

وتعد آلة “السمسمية”، من أهم ملامح التراث في محافظة الإسماعيلية، إضافة إلي أشجار النخيل وفي الرقص الشعبي، تعتبر رقصة “الصيادين”، من أهم الرقصات الشعبية في محافظة الإسماعيلية.

يشار إلى أن “المتحف القومي للحضارة المصرية”، يعتبر المتحف الأول من نوعه في مصر والعالم العربي، فهو مجمع حضاري عالمي متكامل، حيث يتيح لزواره الفرصة في التعرف علي ملامح الحضارة المصرية عبر عصورها المتعاقبة، بدءا من عصور الفراعنة المصريية القدماء وصولا إلي العصر الحديث. 

تراث الإسماعيلية في ضيافة المتحف القومي للحضارة المصرية محافظة الإسماعيلية آلة السمسمية رقصة الصيادين

مواد متعلقة

سيف فريد فى عين عماد.. لهذا تشاءم صلاح أبوسيف من يوم الجمعة

الأكثر قراءة

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 12-5-2023

تراجع عيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 12-5-2023

"السلع التموينية" تتعاقد على 34 ألف طن زيت خام

سعر الدولار اليوم.. أسعار العملات الأجنبية فى مصر الجمعة 12-5-2023

"التخطيط": 150 مليار جنيه لإنهاء مشروعات المرحلة الأولى بـ"حياة كريمة"

"المالية": زيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعى 104%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

خالد حريب

هنا الخرطوم من القاهرة.. والسودان أخت بلادى

القس رأفت رؤوف الجاولي

العنف الأسرى

محمد هشام

الثلاثية الفرعونية لنجيب محفوظ.. ومسلسل كليوباترا المتهافت

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 5 مستوطنين فى إطلاق صواريخ من غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابًا فى أريحا

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة