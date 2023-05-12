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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع عيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 12-5-2023

الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث سجل الدهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصرية - تراجعًا بنحو 15 جنيهًا ليسجل 2510 جنيهات للشراء، كما تراجعت كافة أعيرة الذهب متأثرة بقرار مجلس الوزراء الذي صدر أول أمس الأربعاء بإعفاء واردات الذهب من الجمارك.

و تعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-5-2023.

سعر الدهب اليوم 

الذهب عيار 24       بيع 2,834 جنيها للشراء 2,869 جنيها.

الذهب عيار 22       بيع 2,598 جنيه للشراءا 2,630 جنيها.

 الدهب عيار 21      بيع 2,480 جنيها للشراء 2,510 جنيهات.

الدهب عيار 18       بيع 2,126 جنيها للشراء 2,151 جنيها.

سعر اليورو والعملات الخليجية اليوم الخميس 11-5-2023

سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الخميس 11-5-2023

الذهب عيار 14       بيع 1,653 جنيها للشراء 1,673 جنيها.

الذهب عيار 12       بيع 1,417 جنيها للشراء 1,434 جنيها.

الأونصة       بيع 88,146 جنيها للشراء 89,213 جنيها.

الجنيه الذهب  بيع 19,840 جنيها للشراء 20,080 جنيها.

الكيلو الذهب   بيع 2,834,286 جنيها للشراء 2,868,571 جنيها.

 

إعفاء الذهب من الجمارك 

ووافق مجلس الوزراء أول أمس الأربعاء على إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، والمُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

سعر الجنيه الذهب 

 

  • الجنيه الذهب  21,840 جنيها
  • النصف جنيه دهب    10,895 جنيها
  • الربع جنيه دهب       5,450 جنيها
  • الخمسة جنيه دهب    109,185 جنيها
  • سبيكة الذهب 100 جرام  290.300 جنيه.
  • سبيكة الذهب نصف كيلو  1.451.500 جنيه.
  • سبيكة الذهب 1 كيلو  2.903.000 جنيه
  • سبيكة الذهب 1 جرام  2903 جنيهات.
  • سبيكة الذهب 2.5 جرام  7257.5 جنيه.
  • سبيكة الذهب 5 جرامات  14,515 جنيها.
  • سبيكة الذهب 10 جرامات  29,030 جنيها.
  • سبيكة الذهب 20 جراما  58,060 جنيها.
  • سبيكة الذهب 31.1 جرام،  90,283 جنيه.
  • سبيكة الذهب 50 جراما  145,150 جنيه.

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