سعر اليورو والعملات الخليجية اليوم الخميس 11-5-2023

استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، وكذلك جميع العملات الخليجية في البنوك العاملة في مصر سواء المحلية أو الأجنبية، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر اليورو والعملات الخليجية اليوم الخميس 11- -2023.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 33.64 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر 33.64 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.

اليورو في بنك القاهرة، 33.75 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع.

اليورو في المصرف المتحد 33.67 جنيه للشراء، و 33.98 للبيع.

اليورو في البنك التجاري الدولي 33.75 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع.

اليورو في بنك البركة، 33.79 جنيه للشراء، و 33.97 للبيع.

اليورو اليوم في بنك المشرق، 33.89 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع.

في بنك أبو ظبي التجاري، 33.79 جنيه للشراء، و 33.97 للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي، 33.85 جنيه للشراء، و 33.97 للبيع.

في بنك الاستثمار العربي 33.85 جنيه للشراء، و 34.20 للبيع.

في بنك الكويت الوطني، 33.77 جنيه للشراء، و 33.98 للبيع.

في البنك المصري الخليجي 33.74 جنيه للشراء، و 34.02 للبيع.

سعر العملات الخليجية

سعر الدرهم الإماراتى في بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفي البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفي بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودى في البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، وفي بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، وفي بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتى في بنك مصر: 99.71 جنيه للشراء، 100.72 للبيع، وفي البنك الأهلي المصري: 99.71 جنيه للشراء، 100.72 للبيع، وفي بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 101.05 جنيه للبيع.