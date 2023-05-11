الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الخميس 11-5-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، كما استقر سعر صرف العملات العربية والأجنبية عند نفس أسعار الصرف التي كانت عليها منذ عدة أشهر.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر،  وأسعار العملات الأجنبية الخميس 11-5-2023

سعر الدولار اليوم 

  • سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 30.8380 جنيه للشراء، و30.9357 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
  • سعر الدولار فى بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • الدولار اليوم فى بنك كريدى أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • الدولار اليوم البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء

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  • الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك الأهلي الكويتي – مصر: 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

 

أسعار العملات العربية الأجنبية

العملة شراء بيع
دولار أمريكى30.8380 جنيه 30.9357 جنيه
يورو33.7584 جنيه33.8777 جنيه
جنيه إسترلينى38.8651 جنيه39.0007 جنيه
فرنك سويسرى34.5873 جنيه34.7124 جنيه
100 ين يابانى22.8007 جنيه22.8781 جنيه
ريال سعودى8.2222 جنيه8.2489 جنيه
دينار كويتى100.5740 جنيه100.9256 جنيه
درهم اماراتى8.3968 جنيه8.4259 جنيه
اليوان الصينى4.4532 جنيه4.4683 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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