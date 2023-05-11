سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الخميس 11-5-2023
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، كما استقر سعر صرف العملات العربية والأجنبية عند نفس أسعار الصرف التي كانت عليها منذ عدة أشهر.
وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الخميس 11-5-2023
سعر الدولار اليوم
- سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 30.8380 جنيه للشراء، و30.9357 جنيه للبيع.
- سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
- سعر الدولار فى بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
- سعر الدولار في بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- الدولار في بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- الدولار اليوم فى بنك كريدى أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- الدولار اليوم البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- الدولار في بنك الأهلي الكويتي – مصر: 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
أسعار العملات العربية الأجنبية
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|30.8380 جنيه
|30.9357 جنيه
|يورو
|33.7584 جنيه
|33.8777 جنيه
|جنيه إسترلينى
|38.8651 جنيه
|39.0007 جنيه
|فرنك سويسرى
|34.5873 جنيه
|34.7124 جنيه
|100 ين يابانى
|22.8007 جنيه
|22.8781 جنيه
|ريال سعودى
|8.2222 جنيه
|8.2489 جنيه
|دينار كويتى
|100.5740 جنيه
|100.9256 جنيه
|درهم اماراتى
|8.3968 جنيه
|8.4259 جنيه
|اليوان الصينى
|4.4532 جنيه
|4.4683 جنيه