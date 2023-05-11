سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الخميس 11-5-2023

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، كما استقر سعر صرف العملات العربية والأجنبية عند نفس أسعار الصرف التي كانت عليها منذ عدة أشهر.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الخميس 11-5-2023

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 30.8380 جنيه للشراء، و30.9357 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار في بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار اليوم فى بنك كريدى أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار اليوم البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار في بنك الأهلي الكويتي – مصر: 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أسعار العملات العربية الأجنبية