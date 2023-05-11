الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة "القاهرة الإخبارية": حركة الجهاد الإسلامى سربت صورًا استعدادًا لرد قاسِ

الجهاد الإسلامي
الجهاد الإسلامي

قالت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" إن إسرائيل تخوض حربًا شاملة ضد حركة الجهاد الإسلامي، مشيرة إلى أن المحللين يقولون إن قوات الاحتلال تحاول أيضًا استفزاز حركة حماس بتلك الغارات.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن غرفة العمليات المشتركة أصدرت بيانًا اليوم تؤكد فيه استمرار التنسيق بين كل الفصائل الفلسطينية.

وتابعت: “إسرائيل تخوض حربًا مفتوحة ضد حركة الجهاد الإسلامي عبر اغتيال عدد من قادة الحركة خلال الأيام الأخيرة" مشيرة إلى أن إسرائيل ترى في هذا الأمر فرصة لقص أجنحة حركة الجهاد الإسلامي.

كما أشارت إلى أن المقاومة الفلسطينية تتوعد قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هناك تحضيرات واليوم كان هناك تسريب لصور من حركة الجهاد الإسلامي استعدادًا لرد قاسِ على العدوان الإسرائيلي.

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