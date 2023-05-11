الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد فراج ينضم لفريق كرة قدم المكفوفين في "فوي فوي فوي" (فيديو)

محمد فراج
محمد فراج

أعلن صناع فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" الذي يخوض بطولته الفنان محمد فراج، عن موعد طرح العمل بالسينمات، حيث قررت الجهة المنتجة طرحه بعد عيد الأضحى وتحديدًا يوم 6 من شهر يوليو المقبل.

ويظهر “فراج” ضمن أحداث العمل بدور حارس امن، يحاول الانضمام إلى فريق كرة قدم المكفوفين، وبالفعل ينجح في الانضمام بعدما يقنع من حوله أنه كفيف، باستخدام العصا والنظارة السوداء، لتتوالى الأحداث في إطار تشويقي مثير ويتضمن العمل أحداث حقيقية.

فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" بطولة محمد فراج، نيللي كريم،  بيومي فؤاد، طه الدسوقي، تأليف وإخراج عمر هلال، وتدور أحداثه حول حسن، حارس أمن يعيش حياة فقيرة مع والدته في مصر يحلم بالسفر والعيش في الخارج، في أحد الأيام تعثر في رياضة غامضة مثل كرة القدم العمياء، وقرر بمكر أن يتظاهر بأنه رجل ضعيف البصر لينضم إلى فريق قريب من لعب بطولة كأس العالم في أوروبا.

في هذه الرحلة، يلتقي العديد من الشخصيات بما في ذلك الصحفي الشاب الجذاب الذي يبدأ في الاهتمام بالفريق لأنه يهتم بها، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، وصديقان له، جنبًا إلى جنب معهم يذهب حسن إلى أبعد الحدود ليكون مع الفريق ولا يفوتهم أوروبا، على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة مع المزيد من الفرص .

ويسجل فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" التعاون الأول بين محمد فراج، ونيللى كريم في السينما والرابع بين الثنائى بوجه عام إذ قدما سوياً 3 مسلسلات خلال السنوات الماضية، هم "تحت السيطرة" تأليف مريم نعوم وإخراج تامر محسن عام 2015، و"سقوط حر" تأليف مريم نعوم ووائل حمدى وإخراج شوقى الماجرى عام 2016، وكان التعاون الثالث خلال مسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد وتم عرضه في شهر رمضان عام 2021.

فريق كرة قدم عام 2021 فيلم فوى فوى كرة القدم كأس العالم سنوات الماضية خلال السنوات الماضية

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