الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نائب وزير الخارجية الروسى: المطالب الغربية تُهددد استمرار "اتفاق الحبوب"

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، اليوم الخميس، عن رفضه للتوسع أو تمديد اتفاق الحبوب وفق الضوابط التي تحاول عدد من الدول الغربية فرضها، بحسب وكالة “نوفستي” الروسية.  

واضاف “فيرشينين” أنه في حال استحالة التوصل إلى توافق يراعي المطالب الروسية بحلول 18 مايو الجاري، فسيكون ذلك نهاية الاتفاق. 

في سياق آخر، قال نائب الوزير إن بولندا طالبت روسيا بوقف أعمالها الاستفزازية، في إشارة إلى أن طائرة تابعة لحرس الحدود كانت تؤدي مهام في إطار مهمة وكالة فرونتكس التابعة للاتحاد الأوروبي، عندما اقتربت منها طائرة روسية من طراز SU-35 عدة مرات من مسافة قريبة جدًا مما تسبب في حدوث اضطراب.

بدوره قال باوي جابونسكي نائب وزير الخارجية البولندي إن هذا هو سبب استدعاء السفير الروسي سيرجي أندرييف إلى وزارة الخارجية وتم تقديم احتجاج صارم ومطالبة روسيا بوقف مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي تستهدف بولندا وحلفاءها.

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