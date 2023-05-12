أمين "حماة وطن": المواطن مشغول بتأثير "الحوار الوطني" على حياته المستقبلية (فيديو)

قال أمين حزب “حماة الوطن” بالسويس، طارق متولي، إن انطلاق “الحوار الوطني” جاء في توقيت عصيب يمر به العالم أجمع مع تفاقم التحديات الاقتصادية، حيث اجتمعت القوى الوطنية المصرية بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتباحث حول كل ما يشغل بال المواطن في طريقة لدعم جهود بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار “متولي” في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن جميع أطياف المجتمع مشاركة في الحوار، سواء سياسية أو مجتمعية.

وتابع:"المواطن ببساطة يريد أن يشعر بتأثير فعلي لجهود الدولة في العديد من الملفات ومنها الحد من الغلاء.. المواطن يريد أن يشعر بوجود الدولة بجانبه في الفترة الحالية".

وأشار طارق متولي إلى أن الازمة الحالية وخاصة الأزمة الاقتصادية هي نتيجة متغيرات تضرب العالم أجمع مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها التي جعلت العالم كله يعاني، وما يعنينا هو أثرها الاقتصادية، ولا يغيب عن الأذهان المشهد السوداني الحالي وما سيترتب عليه من تداعيات.

وسلط “متولي” الضوء على عدد من المؤشرات الإيجابية للحوار الوطني، قائلًا: “عودة الإشراف القضائي بارقة أمل لمستقبل الحياة السياسية في مصر”.

وتابع: “العفو الرئاسي أيضًا من بين النقاط المضيئة وأحد أهم نتاج العملية الديمقراطية التي تشهدها البلاد من خلال انعقاد جلسات الحوار الوطني”.

واختتم “متولي” تصريحاته، مُطالبًا الحكومة باتخاذ قرارات اقتصادية حاسمة وجريئة للحد من التضخم.

طارق متولي

طارق متولي

طارق متولي