الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الحوار الوطني" يعرض مشاركة المواطنين لوجهة نظرهم حول أولويات النقاش (فيديو)

الحوار الوطني
الحوار الوطني

نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشاركة بعض المواطنين وجهة نظرهم حول  أولويات النقاش في الحوار الوطني في الملفات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية. 

  وقالت الصفحة " أن مشاركة المواطنين جاءت من أنهم واثقين، بأن الحوار هو منبرهم وفرصتهم لطرح جميع الآراء ومناقشة أفضل الحلول.

 وتابعت: "ولهذا تكاتف الجميع وشاركوا بوجهة نظرهم ورؤيتهم لاستكمال رحلة البناء والنماء والتي نسير فيها معًا وفق المساحات المشتركة نحو الجمهورية الجديدة".

 

وكان،  الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، قد عقد بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار، لقاء مطولا، حول مستجدات وتطورات الحوار الوطني، مع عدد من ممثلي أبرز وسائل الإعلام الدولية المعتمدة في مصر  وبعض وسائل الإعلام المصرية، وذلك  في أعقاب انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار، 

وطرح الحاضرون في اللقاء الذي استمر قرابة ثلاث ساعات، عشرات الأسئلة المرتبطة بالحوار الوطني وكل السباقات المحيطة به، والتي أجاب عليها بصراحة واستفاضة كل من منسق عام الحوار ورئيس الأمانة الفنية له.

الصفحة الرسمية التواصل الاجتماعي فيس بوك المواطنين الملفات الاقتصادية الحوار

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