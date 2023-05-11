بحضور 18 دولة.. تفاصيل انعقاد عمومية اتحاد المقاولين الإسلاميين (صور)

عقدت الجمعية العمومية لاتحاد المقاولين بالدول الإسلامية جمعيته العمومية الثانية، برئاسة زكريا بن عبدالرحمن العبدالقادر، ضمن فعاليات اجتماع محافظي البنك الإسلامي للتنمية بجدة.

انعقاد الجمعية العمومية الأولى

وخاطب الرئيس الجلسة منوهًا إلى أن الإنجازات تمت منذ انعقاد الجمعية العمومية الأولي والخطوات التي شرع مجلس الإدارة في اتخاذها لإجراءات تسجيل الاتحاد بالمملكة العربية السعودية.

واستعرض الأمين العام المكلف تقرير الأداء والموازنة للاتحاد، ومن ثم تم فتح باب النقاش الذي أثمر عن قرارات تمثلت في التالي:

إجازة تقرير الأمانة العامة والخطة والموازنة

تقديم الشكر للبنك الإسلامي للتنمية لاستضافة الاجتماع

تقديم الشكر للهيئة السعودية للمقاولين لرعايتهم للاتحاد

دعوة مجلس الإدارة والأمانة العامة للإسراع بخطوات تسجيل الاتحاد

تكثيف العمل لإنجاح الاتحاد

الطلب لمجلس الإدارة لعمل البرامج التي تجمع أعضاء الاتحاد من سمنارات ومعارض ولقاءات لتعزيز التعاون بين شركات المقاولات بالدول الأعضاء بالاتحاد

دعوة الأمانة العامة لتكثيف الاتصالات بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذين لم ينضمون للاتحاد بعد لدعوتهم للانضمام للاتحاد

ومن ثم قام فريق من إدارة البنك الإسلامي للتنمية بتقديم عرض عن فرص المشاريع المطروحة من البنك للعام ٢٠٢٣ والتدريب علي الوصول إلى منصة البنك والتعرف على المشاريع المطروحة

ومن ثم عقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعه الثاني وأجاز محضر الاجتماع الأول واعتمد توزيع لجان الاتحاد التي شكلت على النحو التالي:

اللجنة الإدارية العليا

لجنة العضوية

لجنة التصنيف

لجنة التدريب

لجنة الموتمرات والمعارض

لجنة تطوير المقاولين

وأشاد بنجاح اجتماع الجمعية العمومية الثانية للاتحاد، ومن ثم استعرض رئيس الاتحاد في لقائه بنائب الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي للتنمية (عمليات منصور الخطوات الجادة التي انتهجها الاتحاد في عملية احياء الاتحاد التي تكللت بقيام الجمعية العمومية لاتحاد المقاولين بالدول الإسلامية في نوفمبر من العام الماضي وبرعاية وتنظيم من البنك الإسلامي للتنمية ورعاية الهيئة السعودية للمقاولين التي كللت باستضافة المملكة العربية السعودية لمقر الاتحاد ورئاسته، مثمنًا الرعاية الكريمة للاتحاد من الهيئة بمبلغ خمسمائة ألف ريال سعودي، مطالبًا البنك الإسلامي للتنمية لاستمرار دعمه للاتحاد في الجوانب الفنية والمالية حتي يستطيع الاتحاد بالقيام بدوره الإيجابي في نهضة قطاع التشييد في دول العالم الإسلامي.

مطالبًا إدارة البنك في استصدار حزم تحفيزية للمقاولين من الدول الإسلامية في المشاريع التي يمولها البنك الإسلامي للتنمية حتي نستطيع النهوض والارتقاء بالقدرات الفنية للشركات بالدول الإسلامية.

ووعد نائب الرئيس التنفيذي للبنك بمواصلة الدعم للاتحاد والنظر في عملية إنتاج حزمة تحفيزية للمقاولين المنتمين للاتحاد حتي نحصل مشروع نجاح وكسب لكل طرف مع الأخذ برؤية الاستشاريين والدول المعنية بالمشاريع.