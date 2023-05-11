الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وكيل "تعليم الغربية" يتابع انتظام امتحانات صفوف النقل بالمدارس (صور)

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة الميدانية

أجرى المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، متابعة ميدانية لسير امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 -2023، بمدارس قرى إدارة غرب طنطا التعليمية.

شملت الجولة مدارس الشهيد إبراهيم حسين محمد السيد "الحكمة الثانوية بنات سابقا"، السيد أحمد محمود الشرقاوي للتعليم الأساسي، والشهيد محمد بكر بقرية الكرسة، حيث اطمأن إلى توفير الجو المناسب لجميع الطلاب، وعدم وجود أي شكاوى من الامتحانات، والتزام جميع المدارس بالضوابط الامتحانية.

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ووجه وكيل الوزارة بضرورة إغلاق بوابات المدارس، وعدم السماح بتواجد أولياء الأمور قبل أو أثناء أو بعد الامتحان، والتزام المتابعين بالمرور على جميع اللجان والاطمئنان إلى توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، كما وجه بضرورة عدم استخدام المزيل بالشيت الورقى داخل الكنترول، وختم ورقة الأسئلة بختم المدرسة، والحفاظ على سرية العمل داخل الكنترول وتأمينه، ورصد الدرجات بالشيت الورقي والإلكتروني أولًا بأول، ووجه أيضاً بضرورة عدم السماح بدخول الهاتف المحمول برفقة أي من الطلاب أو المعلمين، وعدم السماح بالغش بأي وسيلة، وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وعدم السماح بالنزول إلى الحمامات إلا برفقة معاون للطلاب، أو معاونة للطالبات، بالإضافة إلى توزيع التغذية المدرسية لجميع الطلاب فور وصولها، بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها، والالتزام بأرقام كراسات الإجابة وفقاً لنموذج كل مادة.

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جدير بالذكر أن طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي يؤدون اليوم امتحانات مادتي العلوم، والمهارات المهنية، ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي العام مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية، ويؤدي طلاب الصف الثاني والثالث الصناعي، والثاني والرابع التجاري والفندقي، والثاني الزراعي، مواد مختلفة تبعاً لتخصصاتهم بالتعليم الفني.

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تعليم الغربية يتابع آخر أيام إمتحانات صفوف النقل بالمدارس التعليم بالغربيه الهاتف المحمول الصف الرابع والخامس الابتدائي الرابع والخامس الابتدائي المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية وزارة التربية والتعليم بالغربية

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