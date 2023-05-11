إخلاء سبيل المتهمة بقتل ابنتها فى الهرم

أخلت الدائرة 25 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في الكيلو 10,5 سبيل المتهمة بقتل ابنتها بالهرم، بعد مشاجرة بينهما، وتم نقل الابنة بعد إصابتها إلى مستشفى قصر العيني.

وخلال الجلسات حضر دفاع المتهمة المحامي محمد ميزار، ودفع بانتفاء أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وانتفاء القصد الجنائي، وانتفاء صلة المتهمة بالواقعة.

وكشفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 33483 لسنة 2022 جنح الهرم، المتهمة فيها (ز.ع) بقتل ابنتها (ريم. م)، بعد أن سقطت عليها سكين وعلى إثر ذلك أصيبت بطعنة نافذة في البطن وتم حجزها داخل المستشفى ولقيت بعدها مصرعها.

وتابعت الأم المتهمة بقتل ابنتها أمام جهات التحقيق: "اللي حصل إن أنا بزعق لبنتي علشان سابت ولادها كانت عايزة تمشي، فشدينا مع بعضينا، فوقعت على الترابيزة وبعد كده على الأرض وكانت السكينة موجودة على الترابيزة، فدخلت في بطنها قمت أنا خدتها بسرعة وروحت على المستشفى وكان معايا أخويا وإحنا في المستشفى أخويا ساب رقمه وبعد كده لقیت ظابط كلم أخويا على تليفونه، وقاله خلى أختك تروح على القسم فروحت للقسم مسكوني لغاية ما تم عرضي على جهات التحقيق".