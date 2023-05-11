الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

زيارة البابا للفاتيكان.. استكمال مسيرة تصحيح الأخطاء

البابا تواضروس والبابا
البابا تواضروس والبابا فرنسيس

يقوم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بزيارته الأخوية إلى دولة الفاتيكان، والتي التقى خلالها قداسة البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان.

وقال جرجس عبد السيد المتخصص في التاريخ الكنسي، في تصريح خاص إن هناك أمورا خاطئة حدثت في الماضي تمحى الآن، وبدأ محوها منذ عهد البابا الراحل شنودة الثالث، ويستكمل محوها البابا الحالي تواضروس الثاني، إذ أنه بدأ الانشاق بين الكنيستين سنة 451 في عهد الباباوين ديسقوروس رقم 25 في تعداد باباوات مصر، ولاون بابا روما وهو المصطلح القديم لبابا الفاتيكان.

وانشقت الكنائس حول الفهم الخاص بطبيعة المسيح إذ نادت الكنائس المصرية والغير خلقدونية عموما بأن للمسيح طبيعة واحدة ناتجة عن اتحاد لاوهته بناسوته، بينما نادت كنيسة روما والكنائس الخلقدونية بأن للمسيح طبيعتين واحدة ناسوتية وأخرى لاهوتية.

وأوضح أنه لاتزال الكنائس تؤمن بأفكارها إلا أن زيارة البابا الراحل شنودة الثالث منذ 50 عاما إلى الفاتيكان كانت خطوة أولى نحتفل اليوم بمرور 50 عاما عليها ويستكملها البابا تواضروس إلى هناك، ليوضح للعالم أجمع أن أزمات الماضي سواء كانت عقديا  لايصح أن تستمر، بل يجب أن نصل إلى أكبر وجه للمحبة لأن الله محبة ولا يصح أن يتناحر أبناءه.

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل المتهمة بقتل ابنتها فى الهرم

رئيس "اقتصادية قناة السويس" يستعرض استراتيجية الوقود الأخضر مع شركات هولندية

الحكومة تكشف عن مشروع ضخم للبتروكيماويات فى "اقتصادية قناة السويس"

مساهم يبيع كامل حصته في باكين بـ5.05 مليون جنيه

كبير الأثريين بوزارة السياحة: مسلسل "نتفليكس" عن كليوباترا لم يصدر سوى "لون البشرة السمراء"

وكيل "تعليم بورسعيد" تتابع انتظام سير امتحانات نهاية العام للصف الثاني الثانوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد هشام

الثلاثية الفرعونية لنجيب محفوظ.. ومسلسل كليوباترا المتهافت

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة

العربية: مصر طالبت إسرائيل بالالتزام بمسار التهدئة فى غزة

الاغتيال الرابع.. إسرائيل تستهدف قتل قائد الوحدة الصاروخية فى الجهاد الإسلامى