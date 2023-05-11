ختام البرنامج التدريبي للناجحين في مسابقة "30 ألف معلم" بمطروح

تفقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، فعاليات البرنامج التدريبي للتأهيل الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة ٣٠ ألف معلم" في يومه الثالث والأخير بقاعات مدرسة العيسوي الابتدائية ونور العلم الابتدائية في مدينة الحمام بحضور الدكتورة رحاب قاسم مدير الإدارة التعليمية وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الجدد.

وأجرى شحاتة، حوارًا مع المتدربين حول مدى استفادتهم من حزمة البرامج التدريبية التي أعدتها الوزارة، موجهًا لهم بضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك التدريبات ليكونوا مستعدين تمامًا للانخراط في منظومة العمل بالقطاع التعليمي.

وأوضح للمتدربين أن البرنامج التأهيلي يأتي حرصًا من الوزارة على ضرورة تمتع المعلم باللياقة الذهنية والبدنية التي تساعده على أداء مهامه الحياتية والوظيفية بشكل فعّال وأن الناتج التربوي من التدريب هو تعزيز روح الانتماء الوطني ورفع الكفاءة الذهنية والبدنية، بجانب تعزيز مهارات التواصل بالإضافة إلى إعداد المعلمين الجدد لاجتياز الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية المتممة للبرنامج التدريبي.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن المحتوى التدريبي في اليوم الثالث والأخير يشمل التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.

عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية

عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية

عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية

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