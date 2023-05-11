"غرفة الجيزة" تخاطب "التجارة الداخلية" لتعميم الدفع الإلكتروني بالسجل التجاري

تفقد النائب عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، أروقة السجل التجاري بمقر غرفة الجيزة للتأكد من منتسبي الغرفة المتواجدين من حسن سير العمل داخل مقر السجل التجاري وسرعة إنجاز احتياجاتهم من إصدار سجلات جديدة أو تجديد وكذلك استخراج صورة طبق الأصل من السجلات القائمة.

وأجرى "رئيس الغرفة" حوارًا مع مدير مكتب السجل التجاري بمقر الغرفة للتعرف على مدى التزام مكتب السجل التجاري بمنظومة الدفع الإلكتروني والعوامل مع استراتيجية الدولة للشمول المالي، مقررًا مخاطبة الدكتور إبراهيم العشماوي وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لتعميم منظومة الدفع الإلكتروني داخل مقر السجل بالجيزة.

وأكد النائب عادل ناصر، أن منظومة العمل داخل الغرفة التجارية بالجيزة متواصلة يوميًا على مدار الساعة لتقديم أفضل خدمة لمنتسبي الغرفة الذي يتجاوز عددهم 300 ألف تاجر وصانع ومؤدي خدمة، كاشفًا أنه سيتم خلال الأيام المقبلة زيادة أماكن الإنتظار داخل الغرفة لتوفير كافة سبل الراحة للراغبين في الحصول على الخدمات داخل مقرات الغرفة سواء من السجل التجاري أو مكتب الإرشاد الضريبي وكذلك مكتب التصديقات التابع لوزارة الخارجية بخلاف الخدمات الأخرى التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها.

وأكد ناصر، أن منظومة العمل داخل الغرفة التجارية بالجيزة متواصلة يوميًا على مدار الساعة لتقديم أفضل خدمة لمنتسبي الغرفة الذي يتجاوز عددهم 300 ألف تاجر وصانع ومؤدي خدمة، كاشفًا أنه سيتم خلال الأيام المقبلة زيادة أماكن الإنتظار داخل الغرفة لتوفير كافة سبل الراحة للراغبين في الحصول على الخدمات داخل مقرات الغرفة سواء من السجل التجاري أو مكتب الإرشاد الضريبي وكذلك مكتب التصديقات التابع لوزارة الخارجية بخلاف الخدمات الأخرى التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها.