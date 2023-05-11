الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"غرفة الجيزة" تخاطب "التجارة الداخلية" لتعميم الدفع الإلكتروني بالسجل التجاري

عادل ناصر
عادل ناصر

تفقد النائب عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، أروقة السجل التجاري بمقر غرفة الجيزة للتأكد من منتسبي الغرفة المتواجدين من حسن سير العمل داخل مقر السجل التجاري وسرعة إنجاز احتياجاتهم من إصدار سجلات جديدة أو تجديد وكذلك استخراج صورة طبق الأصل من السجلات القائمة.

وأجرى "رئيس الغرفة" حوارًا مع مدير مكتب السجل التجاري بمقر الغرفة للتعرف على مدى التزام مكتب السجل التجاري بمنظومة الدفع الإلكتروني والعوامل مع استراتيجية الدولة للشمول المالي، مقررًا مخاطبة الدكتور إبراهيم العشماوي وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لتعميم منظومة الدفع الإلكتروني داخل مقر السجل بالجيزة.

وأكد النائب عادل ناصر، أن منظومة العمل داخل الغرفة التجارية بالجيزة متواصلة يوميًا على مدار الساعة لتقديم أفضل خدمة لمنتسبي الغرفة الذي يتجاوز عددهم 300 ألف تاجر وصانع ومؤدي خدمة، كاشفًا أنه سيتم خلال الأيام المقبلة زيادة أماكن الإنتظار داخل الغرفة لتوفير كافة سبل الراحة للراغبين في الحصول على الخدمات داخل مقرات الغرفة سواء من السجل التجاري أو مكتب الإرشاد الضريبي وكذلك مكتب التصديقات التابع لوزارة الخارجية بخلاف الخدمات الأخرى التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها.

وأكد ناصر، أن منظومة العمل داخل الغرفة التجارية بالجيزة متواصلة يوميًا على مدار الساعة لتقديم أفضل خدمة لمنتسبي الغرفة الذي يتجاوز عددهم 300 ألف تاجر وصانع ومؤدي خدمة، كاشفًا أنه سيتم خلال الأيام المقبلة زيادة أماكن الإنتظار داخل الغرفة لتوفير كافة سبل الراحة للراغبين في الحصول على الخدمات داخل مقرات الغرفة سواء من السجل التجاري أو مكتب الإرشاد الضريبي وكذلك مكتب التصديقات التابع لوزارة الخارجية بخلاف الخدمات الأخرى التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها.

احتياجات إستراتيجية الدولة استراتيجية احتياجاتهم الاتحاد العام

الأكثر قراءة

"التموين": علامة "نادى القرن" تسقط كل 10 سنوات.. ولا يحملها أى ناد حتى الآن

قاتل خاله وزوجته بالعمرانية يمثل الجريمة فى حراسة مشددة

الرئيس السيسى يستعرض جهود تطوير الاستفادة من خام "التَنتالوم"

السيطرة على حريق اشتعل فى سيارة ملاكى بـ6 أكتوبر

زراعة 8500 فدان قطن هذا العام في بني سويف

افتتاح المؤتمر السنوي الأول للجمعية العلمية للقياس والتقويم بجامعة عين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة

العربية: مصر طالبت إسرائيل بالالتزام بمسار التهدئة فى غزة

الاغتيال الرابع.. إسرائيل تستهدف قتل قائد الوحدة الصاروخية فى الجهاد الإسلامى