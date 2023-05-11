رفع جلسة محاكمة المتهم بقتل زوجته في النزهة للقرار

رفعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية جلسة محاكمة صاحب كافيه المتهم بإنهاء حياة زوجته في النزهة للقرار.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم.

وقال دفاع المتهم أنه جاء في تقرير الدكتور الاستشاري الطب النفسي بالمستشفى، ان موكله يعاني من الذهان ومرض الهلوسة وبناء عليه قام بإعطائه الأدوية اللازمة موضحا أنه كان يعالج المتهم منذ 9 أشهر قبل وقوع الجريمة.

وقال المتهم، إنه دائم الشجار مع المجني عليها بسبب خلافات زوجية بينهما، وانفصل عنها لفترة طويلة، وبعد تدخل بعض أفراد الأسرتين قام بردها مرة أخرى إلى عصمته.

وأضاف المتهم، أنه أثناء تواجده داخل الشقة يوم الجريمة، نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات زوجية بينهما فتطورت إلى مشاجرة فتعدى عليها بالضرب.

وتابع المتهم، أنه عقب سقوطها وانهاءه جريمته ومفارقة زوجته للحياة داخل الشقة، دخل الحمام ونظف ملابسه من آثار الجريمة ثم بعثر في محتويات الشقة لإضلال رجال الشرطة وإثبات أنها واقعة سرقة، ثم تركها وتوجه إلى الكافيه لمباشرة عمله حتى لا يشك فيه أحد.

واستكمل المتهم، أنه أثناء تواجده داخل الكافيه وصل شقيق المجني عليها، وبسؤاله عن المجني عليها أخبره أنها موجودة في الشقة، وأعطى له مفاتيح الشقة للاطمئنان على المجني عليها.