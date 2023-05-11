حملات رقابية لضبط الأسواق بالشرقية

شن جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، خلال شهر أبريل الماضي، عدة حملات رقابية على المنشآت التجارية بمراكز ومدن المحافظة بالإشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية ومديريتي التموين والطب البيطري ومباحث التموين ومديرية الصحة والعلاج الحر وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية شئون البيئة.

وأسفرت الجهود المبذولة عن تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع ملابس جاهزة وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وعرض سلع مجهولة المصدر للبيع، وتم التحفظ على 10 قطع ملابس، وتم تحرير محضر ضد صاحب محل أدخنة وسجائر باسم خ ع ا لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 20 قاروصة سجائر، و تم تحرير محضر ضد صاحب محل حدايد و بويات باسم ا ع س لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 20 بستلة دهان بلاستيك 14 كجم و 30 شيكارة معجون بلاستيك جاهز.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت باسم ع خ ص لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 10 قاروصة سجائر، و تم تحرير محضر ضد صاحب محل بإسم ا ل ع للمواد الغذائية لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 30 باكتة عصير و 50 باكتة ملح طعام، و تم تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع الحبوب والأعلاف وذلك لعرض وبيع سلع مجهولة المصدر و تم التحفظ على عدد 40 شيكارة ترمس وزنه الواحدة 25 كجم، و تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن لبيع السلع الغذائية و ذلك لعرضه للبيع عدد 30 باكيت عصير و 150 باكيت ملح طعام مجهول المصدر.

كما تم تحرير محضر ضد ع م ع صاحب طلمبة مواد بترولية (بنزين و سولار ) وذلك لتجميع مواد بترولية مدعمه كميتها 1500 لتر بنزين و سولار مجهول المصدر و بدون ترخيص من الجهات الرسمية، و تم تحرير محضر ضد ا م ا صاحب طلمبة مواد بترولية ( بنزين) وذلك لتجميع مواد بترولية مدعمه كميتها 700 لتر بنزين 80 مجهول المصدر و بدون ترخيص من الجهات الرسمية، و تم تحرير محضر ضد ا م ا صاحب محل بقالة للمواد الغذائية وذلك لعرض سلع مجهولة المصدر للبيع وتم التحفظ على عدد 10 قاروصة سجائر، و تم تحرير محضر ضد ح ح ا صاحب محل ادوات منزلية وذلك لبيع منتجات مجهولة المصدر وضبط عدد 10 مراتب ، وتم تحرير محضر ضد ا م ي وذلك لعرض وبيع منتجات مجهولة المصدر وضبط 15 كرتونة بسكويت بإجمالي 250 عبوة مخصصة لطلبة المدارس ومحظور بيعها وتداولها.

كما تم تحرير محضر ضد خ م م صاحب محل بويات وذلك لعرض وبيع منتجات منتهية الصلاحية وضبط 36 عبوة صبغة دهان اخشاب، و تم تحرير محضر ضد ا م م صاحبة محل ادوات منزلية وذلك لعرض وبيع عدد 50 مشترك كهربائي مجهول المصدر و تم تحرير ضد معرض للادوية البيطرية باسم ب ا ع لعرض وبيع ادوية بيطرية باجمالي 45 عبوة منتهية الصلاحية وكذا 65 عبوة محظور تداولها، و تم تحرر محضر ضد م ب م صاحب محل لبيع منظفات لعرض وبيع سلع مجهولة المصدر عبارة 100 عبوة كلور مجهول المصدر وكذا 40 عبوة منظفات مجهولة المصدر، و تم تحرير محضر ضد صاحب محل عطارة وسلع غذائية باسم م ا ا وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 50 باكتة ملح طعام.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت لبيع المواد الغذائية وذلك لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 30 كرتونة زيت طعام في 12 عبوة في 700 ملي، و تم تحرير محضر ضد صاحب محل سلع غذائية وسجائر باسم م س ا وذلك لبيع قاروصة سجائر بسعر ازيد من السعر الرسمى وتم التحفظ على 4 قاروصة سجائر، و تم تحرير محضر ضد صاحب مطعم باسم م ا ح لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 10 أكياس شفاف مملوءة بلحوم دواجن ولحوم متبلة ومعدة للتسوية باجمالي 50 كجم.

يأتي ذلك في إطار متابعة الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، للجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الأدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.