دفاع المتهم في جريمة النزهة أمام هيئة المحكمة: موكلي طول الوقت بيهلوس

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، جلسة محاكمة صاحب كافيه لاتهامه بإنهاء حياة زوجته طعنًا داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في النزهة.

وقال دفاع المتهم، إنه جاء في تقرير الدكتور الاستشاري الطب النفسي بالمستشفى، أن موكله يعاني من الذهان ومرض الهلوسة، وبناءً عليه قام بإعطائه الأدوية اللازمة، موضحا أنه كان يعالج المتهم منذ 9 أشهر قبل وقوع الجريمة.

واعترف المتهم بأنه دائم الشجار مع المجني عليها بسبب خلافات زوجية بينهما، وأنه انفصل عنها لفترة طويلة، وبعد تدخل بعض أفراد الأسرتين قام بردها مرة أخرى إلى عصمته، وأثناء تواجده داخل الشقة يوم الجريمة، نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات زوجية بينهما فتطورت إلى مشاجرة فتعدى عليها بالضرب، ثم توجه إلى المطبخ واستل سلاحين أبيضين، وتوجه نحوها وقام بتسديد عدة طعنات متفرقة بجسدها.

وأضاف أنه عقب سقوطها وسط بركة دماء داخل الشقة قام بذبحها، ثم دخل الحمام ونظف ملابسه من آثار الدماء، ثم بعثر محتويات الشقة لتضليل رجال الشرطة وإثبات أنها واقعة سرقة، ثم تركها وتوجه إلى الكافيه لمباشرة عمله حتى لا يشك فيه أحد، وأثناء تواجده داخل الكافيه وصل شقيق المجني عليها، وبسؤاله عن المجني عليها أخبره أنها موجودة في الشقة، وأعطى له مفاتيح الشقة للاطمئنان على المجني عليها.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة النزهة يفيد بتلقيه بلاغًا بالعثور على جثة سيدة بمسكنها كائن بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة ربة منزل، مقيمة بمحل البلاغ، وبها إصابات عبارة عن جرح بالرقبة، وعدة طعنات متفرقة بالجسم.

وبسؤال شقيق المتوفاة، عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، قرر أنه حال اتصاله هاتفيًا بشقيقته المجني عليها، تبين عدم تجاوبها، فتوجه للمنطقة محل سكنها وتقابل مع زوجها مالك كافيه بالمنطقة محل البلاغ، ومقيم بذات العنوان، وبسؤاله عـن شـقيقته قرر بتواجدها بالشقة سكنهما، وقام بتسليمه مفتاح الشقة للاطمئنان عليها، ولدى دخوله تفاجأ بها مذبوحة وبها عدة طعنات متفرقة بجسدها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لوجود خلافات بينهما وسابقة انفصالهما وردها إلى عصمته مرة أخرى، وحال تواجدهما بالشقة محل سكنهما حدثت بينهما مشادة كلامية لذات السبب تطورت إلى مشاجرة، قام على أثرها بالتعدى عليها بالضرب باستخدام 2 قطعة سلاح أبيض "مطواة - سكين" تحصل عليهما من مطبخ الشقة، ونتج عن ذلك إصابتها المنوه بها والتي أودت بحياتها.

وتم بإرشاده ضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.