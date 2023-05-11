الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شون وصوامع الشرقية تستقبل 367 طن قمح حتى اليوم

القمح
القمح

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية  المتابعة المستمرة  لموسم حصاد وتوريد القمح ٢٠٢٣ بمراكز ومدن  المحافظة، مشددا على مسؤولي مراكز التخزين بضرورة الحفاظ على كل حبة قمح أثناء عملية التوريد واتخاذ كل الإجراءات والاحتياطات التي تضمن الحفاظ على سلامة القمح وجودته أثناء فترة التخزين بشون وصوامع المحافظة.

ومن جهتها، أوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموي، أنه على الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلي موسم 2023 استغلال كل السعات التخزينية المملوكة لها أولا والمستوفاة لشروط التخزين السليم طبقا للمواصفات المحددة مع قيام الجهات المسوقه بوضع أسلوب لإدارة المخزون من القمح بهذه المواقع التخزينية لتحقيق أعلى كفاءة تشغيل والإستفادة الأمثل من هذة السعات.

وأضاف أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ١٦٣٣٢ طنا و٩٥٦ كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٣٦٧٣٢٦ طنا و٨٩٣ كيلو قمح، مؤكدة جاهزيةج ميع المواقع التخزينيه لاستقبال الأقماح المحلية والبالغ عددها ٥٨  شونة وصومعة.

ومن جهته، أوضح المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، أن ما تم حصاده من محصول القمح  بلغ ٢٤٠٤٠٠ فدانا حتى الآن، علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٨٠٠٦١ فدانا، مؤكدا ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

وفى سياق متصل، أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن مواقع تجميع وتخزين القمح لموسم ٢٠٢٣ بصوامع وشون المحافظة، مؤكدا أهمية محصول القمح الذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة.

اتخاذ كافة الإجراءات الجهات المسوقة التخزينية المواقع التخزينية المنزرعة المحصول القمح للصوامع

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