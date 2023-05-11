فقدان آلاف الوظائف.. "موديز" تتوقع الأسوأ للاقتصاد الأمريكي حال التخلف عن سداد الديون

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مخاطر كبيرة على الاقتصاد الأمريكي، إذا تخلفت الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد الديون وحل أزمة سقف الدين.

- فقدان مئات الآلاف من الوظائف

ووفقا لما نقلته الشبكة الأمريكية سي ان ان، أن معظم الولايات ستتضرر بشدة من خرق حدود الديون، ولكن الانهيار الاقتصادي قد يختلف من ولاية إلى أخرى ، وفقًا للتوقعات الصادرة من قبل وكالة موديز.

ووفقا لوكالة موديز، فان التخلف عن سداد الديون ، من شأنه أن يضر بشكل كبير" الولايات " التي تضم نسبة كبيرة من العمال وتحديدا العمال الفيدراليين أو الولايات التي لديها عدد من الوظائف التي تعتمد على التمويل الحكومي، ويشمل ذلك واشنطن العاصمة والولايات الواقعة بالقرب من المؤسسات الفيدرالية أو التي تعتمد عليها مثل المعامل الوطنية أو القواعد العسكرية مثل ألاسكا وهاواي ونيو مكسيكو.

ووجدت مجموعة الأبحاث الاقتصادية أن فلوريدا وأوهايو وبنسلفانيا ستفقد أيضًا على الأرجح مئات الآلاف من الوظائف إذا استمر خرق سقف الديون لعدة أشهر.

ووفقا للوكالة الشهيرة، فان العمال الفيدراليين والجيش قد يواجهون تأخيرات في استلام رواتبهم كما قد لا يتم الدفع للمقاولين الفيدراليين في الوقت المحدد، مما قد يؤثر على قدرتهم على تعويض عمالهم وتوظيفهم.

- أضرار أخرى واسعة النطاق

وتوقعت الوكالة في تحليلها، يضرارًا أخرى واسعة النطاق حيث سوف يرتفع معدل البطالة إلى ما يقرب من رقمين في مقاطعة كولومبيا (8.9٪) وكاليفورنيا (8.7٪) وأوهايو (9.5٪). قد يصل معدل البطالة في ميشيغان إلى 10.8٪ ، مرتفعًا من 4.1٪ اليوم.

وفي حالة حدوث خرق مطول لسقف الديون ، تقدر وكالة موديز أن بعض الولايات الكبيرة ستفقد مئات الآلاف من الوظائف و يمكن أن تخسر كاليفورنيا 841600. قد تفقد تكساس 561700.

ويتوقع التقرير أن تخسر فلوريدا 474700 وظيفة، ويمكن أن تتخلى نيويورك عن 398300 وظيفة ، وستخسر أوهايو وبنسلفانيا وجورجيا أكثر من 200000 وظيفة.