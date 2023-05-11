الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة الجيزة: ضبط 2708 مخالفات تموينية لمخابز ومنشآت مخالفة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مواصلة الحملات الرقابية والمرور على جميع الأنشطة التموينية والتجارية للتأكد من مدى توافر السلع الغذائية ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وكشف اللواء أحمد راشد عن نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية ومباحث التموين خلال شهر والتي أسفرت عن ضبط وتحرير 2708 مخالفات تموينية حيال المخابز غير الملتزمة والمحال العامة ومحطات البنزين.

وأوضح اللواء أحمد راشد أن الحملات الرقابية تمكنت من ضبط 67 طنا ما بين دقيق وردة وسمسم وبودرة مجهولة المصدر وضبط 2000 لتر زيت بمصنع يدار بدون ترخيص وغير مطابق للاشتراطات الصحية والبيئية و6420 زجاجة زيت تمويني وحوالي طن سكر تمويني وحر بمنشات مخالفة علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن.

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