"التموين": ندرس طرح "الذهب" ضمن سلع جديدة فى البورصة السلعية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس البورصة المصرية للسلع، إنه تتم دراسة طرح سلع ومنتجات على البورصة المصرية للسلع بعد نجاح تداول سلع القمح والذرة الصفراء، ومن ضمن المنتجات التي تتم دراسة طرحها خلال الفترة المقبلة الذهب والقطن وأعلاف المواشي والردة.

وأضاف عشماوي، أنه جرى عقد أكثر من 25 لقاء مع تجار الذهب والمصنعين، لافتًا إلى أن قرار مجلس الوزراء على إعفاء واردات الذهب بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر، سيساهم في زيادة حجم المعروض ما سيعمل على استقرار أسعار المعدن الثمين في الأسواق المصرية.

وكشف عشماوي، خلال مؤتمر صحفي بجهاز تنمية التجارة الداخلية، عن أن الدولة وضعت اللمسات النهائية لمدينة الذهب التي ستقام على مساحة 100 فدان على عدة مراحل في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه لا نقل للصاغة القديمة مع إتاحة التقدم للراغبين في المشاركة بالمدينة من الصناع.

وأضاف أن إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية ضمن توجيهات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بصناعة الذهب والمجوهرات، وهي عبارة عن مدينة صناعية متخصصة لمنتجات المعدن النفيس، لما تمثله تلك الصناعة من أهمية للاقتصاد القومي وما تمتلك من فرص كبيرة لموافقة التطور، موضحًا أن المناطق الصناعية المتخصصة توفر مجموعة من التسهيلات اللوجستية التي قد لا تتوفر للمنتجين في مناطق الورش التقليدية.