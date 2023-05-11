الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري أبطال إفريقيا.. مدرب الأهلي: جاهزون لمباراة الترجي

قمصان
قمصان

أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جاهزية الفريق لمباراة الترجي التونسي، التي تقام مساء غد الجمعة على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال قمصان: جميع اللاعبين على أتم استعداد لمباراة الترجي، ويقدرون أهمية هذه المواجهة التي يسعى الفريق خلالها إلى تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مباراة العودة بالقاهرة، والوصول إلى نهائي البطولة التي تعد أهم تحديات المرحلة المقبلة للأهلي.

وأضاف المدرب العام: نقدر جيدًا مشاعر جماهير الأهلي ورغبتهم في تتويج الفريق بدوري الأبطال، ونحن كجهاز فني أو لاعبين هدفنا الفوز بالبطولة والمشاركة في كأس العالم للأندية، وتحقيق إنجاز جديد للنادي، ولكن الأمور تسير خطوة بخطوة، كما اعتاد الجهاز الفني في التعامل مع التحديات التي تواجه الفريق.

وشدد قمصان على أن الأهلي يضع كامل تركيزه في مواجهة الترجي، التي ستكون من شوطين، الأول في تونس مساء غد الجمعة والثاني في القاهرة.

وأوضح أن استعدادات الأهلي لمباراة الترجي بدأت من القاهرة بعد يومين من انتهاء مباراة السوبر المصري، وأدى الفريق مرانه الأول أمس في تونس بعد وصول البعثة مساء الثلاثاء الماضي، واليوم الفريق يخوض مرانه الختامي على ملعب المباراة.

وأكد المدرب العام أن نغمة تراجع نتائج فريق الترجي لا تنطلي على فريق بحجم الأهلي وخبرات لاعبيه، خاصة أن الفرق الكبيرة مثل الترجي إذا تعثرت في لقاء أو اثنين في بطولة الدوري فلن يكون ذلك مقياسًا للمردود الفني، الذي ستقدمه في لقاءي الذهاب والعودة بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووجه سامي قمصان الشكر إلى مسؤولي نادي الترجي على حفاوة الاستقبال، وقال: إن هذا ليس بغريب على النادي والشعب التونسي بشكل عام، وذلك في ضوء العلاقات القوية التي تربط الأهلي بكل الأندية في تونس، ونتمنى أن تخرج المباراة في صورة طيبة، وفي إطار الروح الرياضية التي تجمع بين ناديين شقيقين، متمنيًا أن يكون التوفيق حليف الأهلي خلال المباراة.

أبطال افريقيا البطولة الترجي التونسي الجهاز الفنى الشعب التونس

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