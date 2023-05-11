محافظ الدقهلية يدشن أعمال المكتبة المتنقلة بالمنصورة

دشن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الخميس، أعمال المكتبة المتنقلة المُهداة من صندوق دعم مكتبات مصر العامة برئاسة السفير رضا الطايفي، إلى مكتبة مصر العامة بالمنصورة لتجوب كل قرى المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن المكتبة المتنقلة هدفها تقديم الخدمات والأنشطة الثقافية والفنية لقرى ومراكز المحافظة في مقدمتها قرى "حياة كريمة" بشربين وذلك في إطار استراتيجية التنمية المجتمعية للدولة المصرية.

وثمّن مختار، دور وزارة الثقافة، على دعمها المتواصل لإتاحة الخدمات الثقافية والأنشطة المتنوعة لأهالينا في القرى وفي المقدمة قرى "حياة كريمة" بمركز شربين للوصول إلي الاطفال والشباب في العزب والكفور والنجوع لرفع درجة الوعي الثقافي لديهم وتنمية مهاراتهم الفكرية والمعلوماتية والتكنولوجية.

جدير بالذكر أنه تم استلام المكتبة المتنقلة لصالح مكتبة مصر العامة بالمنصورة، وذلك بمقر وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية وحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية والسفير رضا الطايفي، مدير صندوق دعم مكتبات مصر العامة والدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة ومديري مكتبات مصر العامة بالمحافظات.

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