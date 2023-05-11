حقيقة تقدير "المالية" متوسط سعر الدولار بـ35 جنيهًا فى مشروع الموازنة العامة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تقدير وزارة المالية متوسط سعر الدولار بـ35 جنيهًا في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2023- 2024.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقدير وزارة المالية متوسط سعر الدولار بـ35 جنيهًا في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2023- 2024.

وأوضحت أن الوزارة تعتمد دائمًا في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة على استخدام متوسط سعر الصرف خلال الفترة من يناير إلى مارس من كل عام، وهو ما تم بالفعل عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2023- 2024.

وأشارت إلى أن الوزارة تستخدم سعر صرف الجنيه أمام الدولار لتقدير الاحتياجات التمويلية من العملة الأجنبية اللازمة لتدبير متطلبات دعم الوقود والسلع وخدمة الدين الخارجي وشراء السلع والخدمات، وتقدير الاستثمارات وغيرها.