ضبط المتهم في واقعة طعن آخر بخنجر في مشاجرة بالدقهلية

نجحت وزارة الداخلية في ضبط المتهم بطعن آخر بخنجر في الدقهلية، حيث نُشر على أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" مقطع فيديو تضمن وقوع مُشاجرة بين بعض الأشخاص واستخدام أحدهم سلاح أبيض بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة منية النصر من أحد المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص "القائم بالنشر"، مقيم بدائرة المركز) مصاباً بجرح نافذ بالجسم (ادعاء تعدى من أخرين)، وبسؤاله اتهم (أحد الأشخاص، مقيم بذات المركز) بالتعدى عليه بالضرب بألة حادة "خنجر" وأحدث ما به من إصابات على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما لوجود خلافات بسبب الجيرة ولهو الأطفال.

تم ضبط المتهم المذكور فى حينه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.