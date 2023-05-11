الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خلال 48 ساعة.. ضبط 478 كيلو لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بالغربية

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

صادرت مديرية الطب البيطري بالغربية، 478 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة"، ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة خلال 48 ساعة. 

وكلَّف الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، وإحكامًا للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقًا مع الجهات المعنية.

وتم رصد 478 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الآدمي ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة" مجهولة المصدر وبيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

خلال إيران ساعة ضبط التستر كيلو لحوم ودواجن فاسدة بالغربية

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