الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مخاطر الإدمان وكيفية التعافي منه".. ندوة لـ "صحة الإسماعيلية" بهيئة قناة السويس

ندوة صحة الإسماعيلية
ندوة صحة الإسماعيلية

نظمت إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة بالإسماعيلية، ندوة تثقيف صحي تحت عنوان "مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات وكيفية التعافي منها" بقاعة مركز الأبحاث بهيئة قناة السويس، وبحضور عدد من العاملين بمختلف إدارات هيئة قناة السويس، وذلك في إطار التعاون المستمر بين مديرية الصحة بالإسماعيلية وهيئة قناة السويس وتحت رعاية الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحه بالإسماعيلية.

وتناولت الندوة التوعية بمخاطر الإدمان، والتي لا تقتصر على فئة معينة، لكنها تستهدف كل فئات المجتمع وكذلك التوعية بأنواع المواد المخدرة وتأثيرها على الإنسان والآثار التي تصاحب المتعاطي والمدمن وطرق الوقاية من الوقوع في براثن الإدمان والتعاطي.

كما استهدفت الندوة إلقاء الضوء على دور مركز المشوره والفحص الاختياري التابع لوزارة الصحة والسكان بمدينة الإسماعيلية والذي يقدم الخدمة العلاجية والدعم النفسي لمرضى الإيدز بالمجان وفي خصوصية وسرية تامة، كما يتولى الرد على جميع الاستفسارات بمعرفة نخبة من الأطباء والمتخصصين.

تأتي هذه الندوه استكمالًا لما تنتهجه إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية من توسيع خطة التغطية لندوات التوعية الصحية بالمؤسسات والهيئات الحكومية، مراكز الشباب وغيرها لرفع الوعي الصحي لدى جميع فئات المجتمع.

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