الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم الخميس 11 مايو 2023 لمواليد الأبراج المائية

أبراج
أبراج

تقدم "الدستور" حظك اليوم الخميس، لجميع مواليد الأبراج المائية.

برج السرطان 
صحة أحد أفراد الأسرة تحتاج إلى رعاية، من المرجح أن يتم استلام المتأخرات التي كنت تنتظرها لفترة طويلة، سيكون التعامل مع الشائعات في العمل أمرًا مهمًا، ستكون الأسرة داعمة، قد يواجه المسافرون تأخيرات بسبب ظروف غير متوقعة، من المقرر الانتهاء من الأعمال الورقية المتعلقة بالممتلكات قريبًا، هذا هو الوقت المناسب على الصعيد الأكاديمي عندما تتمكن من تقديم أفضل ما لديك.

برج العقرب 
هذا هو الوقت المناسب لك للاندماج في الجبهة المهنية، قد يعاني الأشخاص الخارجون عن لياقتهم البدنية من إحجامهم عن هز ساقهم، لن يكون هناك مفر من النفقات الأساسية، ولكن من المحتمل أن يخل بميزانية منزلك، ستحقق نتائج جيدة باتباع إرشادات أحد كبار السن، اتخذ جميع الإجراءات لجعل رحلة المسافات الطويلة مريحة، تبدو فرص أن تصبح مالكًا لمنزل أو شقة مشرقة، ستكون قادرًا على تحقيق أكثر بكثير مما كان متوقعًا على الصعيد الأكاديمي.
برج الحوت 
ستكون في وضع يسمح لك بالربح بشكل جيد والاحتفال بقوة، قد لا يعطي النظام الغذائي الجديد النتائج المتوقعة، لذا امزجها مع التمارين البدنية أيضًا، قد يؤدي عدم أخذ زمام المبادرة في العمل إلى استفزازك من قبل كبار السن، الأسرة لديها مفاجأة في المتجر من أجلك، قد تأتي فرصة ذهبية للسفر إلى الخارج للبعض، يمكن للبعض الحصول على قطعة أرض أو منزل أو شقة جديدة، ستكون قادرًا على معالجة مشكلة ملحة على الصعيد الأكاديمي بجهودك.

توقعات الأبراج الفلكية  

صفات أصحاب الأبراج المائية

أصحاب الأبراج المائية حساسون، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبير، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

كما يتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

وكذلك فهُم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنهم من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، التي تتأثر من أقل الأشياء.

حظك اليوم أبراج مائية برج الحوت برج العقرب برج السرطان

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