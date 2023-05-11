الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| أول الراحلين عن الزمالك نهاية الموسم.. ومنى زكي تشكر طبيبها بعد إصابتها

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية، وترصد “الدستور” أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

إعلامى يكشف أول الراحلين عن الزمالك نهاية الموسم

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن أول الراحلين عن فريق نادي الزمالك بعد نهاية الموسم الحالي.

وقال هاني حتحوت، خلال تصريحات تليفزيونية، عبر برنامج "الماتش".

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منى زكى تشكر طبيبها: شكرا على العناية بإصابتى

منى زكى

تعرضت الفنانة منى زكي إلى إصابة في يديها، حيث انتشرت صورة لها وهي تربط يدها بجبيرة من الجبس الأزرق، دون ذكر أى تفاصيل عن الواقعة اذا كانت مصابة بكسر أوشئ آخر.

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الاتحاد الأوروبى يطالب إسرائيل والفلسطينيين بضبط النفس وحماية المدنيين

فلسطين

طالب الاتحاد الأوروبي، مساء الأربعاء، إسرائيل وفلسطين بضبط النفس وحماية المدنيين، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز". 

وأفادت وسائل الإعلام المحلية، أن إسرائيل وفلسطين.

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جمارك مطار سوهاج الدولى تضبط محاولتى تهريب عدد من السبائك الذهبية

السبائك الذهبية المضبوطة

تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولى برئاسة عاطف عبدالشافي مدير الإدارة من ضبط محاولتي تهريب عدد من السبائك الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976.

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حريق يلتهم أكثر من 3 أفدنة قمح بالدقهلية

الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب في محصول قمح بعزبة جعفر في قرية كفر غنام بمدينة السنبلاوين التابعة لمحافظة الدقهلية.

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هل سيزيد سعر الذهب مرة أخرى عن الأسعار الحالية؟.. مساعد وزير التموين يجيب

الذهب

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، إنه سيتم إعفاء واردات الذهب.

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منى زكي الزمالك الاتحاد الأوروبي إسرائيل الفلسطينيين الدقهلية الذهب

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