هل سيزيد سعر الذهب مرة أخرى عن الأسعار الحالية؟.. مساعد وزير التموين يجيب

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، إنه سيتم إعفاء واردات الذهب من الجمارك لتحقيق الاستقرار في الأسعار بالأسواق لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى.

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، خلال لقاءه ببرنامج “على مسؤوليتي”، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية صرح عملاق لصناعة المعدن النفيس.

وأوضح أن تكلفة القيمة المضافة بسيطة على الذهب القادم مع المصريين من الخارج.

وأشار إلى أنه في مثل هذه الظروف العالمية، يقوم الكثير من التجار بإخفاء البضاعة، وهناك من يقوم بعمل مضاربات على هذه السلع، لافتا إلى أن الدولة المصرية لديها أدواتها وآلياتها لطرح المزيد من السلع في الأسواق لضبط هذا الأمر ما بين العرض والطلب.

وأكد أن أسعار الذهب لن تزيد لأكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب تزويد زيادة حجم المعروض، وسيكون هناك حالة من التوازن وسيصبح السوق المصري مثل الأسواق المحيطة به.