حريق يلتهم أكثر من 3 أفدنة قمح بالدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب في محصول قمح بعزبة جعفر في قرية كفر غنام بمدينة السنبلاوين التابعة لمحافظة الدقهلية، دون وقوع أي خسائر بشرية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بعزبة جعفر بقرية كفر غنام التابعة لمركز السنبلاوين بالدقهلية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وعدد من سيارات الإسعاف.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء و قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب الحريق داخل عزبة جعفر، بقرية كفر غنام التابعة لمركز السنبلاوين والتهمت النيران محصول القمح على مساحة 3.5 فدان دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتبين أن سبب الحريق هو ماس كهرباء نتيجة سقوط سلك من أحد أبراج الضغط العالي على المحصول، وتحرير عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.