أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس 11 مايو 2023

شهدت أسعار العملات الرقمية، في مستهل تعاملات اليوم الخميس، موجة من الخسائر، متأثرة بضغوط تداعيات رفع الفائدة الأمريكية.

وسجل سعر عملة "بيتكوين" تراجع بنسبة 0.84%، ليصل إلى 27.459.5 ألف دولار، كما تراجع سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 0.85% دولار مسجلا 1.828.64 دولار، وارتفعت سعر عملة "كاردانو" بنسبة 0.28%، ليسجل 0.3655 دولار.

وتراجع سعر عملة "سولانا" بنسبة 27. 0%؛ ليسجل 660. 20 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" تراجع بنحو 0.68%، ليصل إلى مستويات 0.072740 دولار، وتراجعت عملة "شيبا" بنسبة 0.89% إلى مستويات 0.0889 دولار، وارتفعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 0.52% إلى مستويات قرب 15.38 دولار.

وتراجع سعر عملة "تيرا" بنسبة 16. 4% إلى مستويات 0.00898 دولار، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 13. 12% إلى مستويات 1595 .1 دولار، وتراجعت سعر عملة "ريبيل" بنسبة 0.10% إلى مستويات 0.42822 دولار.