الخارجية الفرنسية: الصين لها دورا مهما يمكن أن تؤديه من أجل السلام فى العالم

اعتبرت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، لدى استقبالها نظيرها الصيني، تشين قانغ، في باريس أن للصين دورا مهما يمكن أن تؤديه "من أجل السلام والاستقرار في العالم".

وقالت كولونا: "ندرك أهمية دور الصين على الساحة العالمية وأهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه من أجل السلام والاستقرار في العالم".وأشارت إلى وجوب سعي بكين إلى “إقناع روسيا بالعودة إلى الاحترام الكامل لميثاق الأمم المتحدة”.

وبشأن كوريا الشمالية، دعت كولونا وزير الخارجية الصيني إلى بذل جهود للتوصل إلى "رد موحّد" و"العمل من أجل استقرار شبه الجزيرة والمنطقة".

وشدّد تشين قانغ الذي يجري حاليا جولة في أوروبا، على أن زيارته باريس ترمي إلى "العمل معا لتسريع التواصل والتعاون في شتى المجالات"، خصوصا المجال الإنساني "للدفع قدما بالشراكة الاستراتيجية الصينية-الفرنسية الشاملة".

وبدأ وزير الخارجية الصيني الإثنين جولة في أوروبا فيما تسعى بلاده إلى تأدية وساطة في النزاع في أوكرانيا. ويتوجه الى النروج بعد زيارته ألمانيا وفرنسا.

وأجرت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، مباحثات هاتفية، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الصيني وانج يي، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والأزمة الأوكرانية.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان صحفي، إنه في إطار المباحثات الأخيرة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الصيني شي جين بينج، شددت كاترين كولونا ونظيرها الصيني على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأكدت وزيرة الخارجية الفرنسية عزمها تنفيذ الشراكة الفرنسية الصينية من خلال حوار متميز ووثيق حول كافة القضايا.



كما جددت كاترين كولونا عزم فرنسا دعم أوكرانيا في مواجهة الحرب التي تشنها روسيا منذ ثلاثة أشهر.



واتفق الجانبان على ضرورة عودة روسيا إلى احترام القانون الدولي والحل التفاوضي للصراع، وجددا التأكيد على التزامهما باحترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.



وأعربت وزيرة الخارجية الفرنسية ونظيرها الصيني عن دعمهما لجهود المجتمع الدولي فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا والتعامل مع تداعيات الحرب الروسية على كافة المستويات.