الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق في أرض زراعية بالدقهلية

حريق ارض
حريق ارض

أمرت النيابة العامة بالدقهلية، بندب خبراء الأدلة الجنائية، لمعاينة حريق محصول ارض زراعية لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.
و كانت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، قد سيطرت على حريق هائل شب في محصول القمح بأرض زراعية بعزبة جعفر في قرية كفر غنام بمدينة السنبلاوين التابعة دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، يفيد بنشوب حريق داخل أرض زراعية بعزبة جعفر بقرية كفر غنام التابعة للمركز بالدقهلية.

انتقل مأمور وضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين، وسيارات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص والتحريات تبين وجود حريق أسفر عنه احتراق، وتلف محصول القمح على مساحة 3  أفدنة ونصف دون وقوع أي إصابات بشرية، وكشفت التحريات الأولية، أن سبب الحريق هو ماس كهرباء نتيجة سقوط سلك من أحد أبراج الضغط العالي على المحصول مسببا الحريق، و جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التابع أسف التحري التحقي الادلة

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