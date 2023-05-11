أبرزها لقاء حول عرض "شتات".. أمسيات ثقافية وفنية اليوم

يحتشد اليوم الخميس الموافق 11 مايو 2023، بالعديد من الأنشطة الفنية والثقافية والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، في العاشرة مساءً لقاء نقدي لمناقشة العرض المسرحي "شتات"، وذلك بمركز الهناجر للفنون.

تقام الحلقة النقدية عقب انتهاء العرض مباشرة، ويشارك فيها الناقد المسرحي دكتور سيد الإمام، الناقدة المسرحية دكتور وفاء كمالو، وتدير الدراسة النقدية الباحثة المسرحية رشا زيدان، بحضور أبطال العرض المسرحي.

حفل فرقة أبو الغيط في بيت السناري

وفي الثامنة مساء، يحتضن بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، حفلًا فنيًا مفتوحًا للجمهور، والذي تحييه فرقة أبو الغيط.

يتضمن الحفل أفضل أغاني التراث والفلكور في أجواء موسيقية تجمع بين آلات الناي والطبلة والدف والرق والصاجات والمزمار، ومجموعة من المواويل وسير الحكايات التي تجسد تاريخ ولحظات الفرح والسعادة وعادات المصريين وتقاليدهم.

ضُرب في مصر بمركز سينما الحضارة

وفي السادسة مساء، تحتضن قاعة 2 بمركز سينما الحضارة، بساحة دار الأوبرا المصرية، ندوة تاريخية تحت عنوان "ضُرب فى مصر".. هل تستطيع المسكوكات أن تُخبرنا بسيرة الزمان والمكان، وهل تخبرنا بحكايات الناس؟.

تقام الندوة بالتعاون مع مبادرة سيرة القاهرة، ويقدمها الباحث فى تاريخ المسكوكات محمد عبد الحميد، والذي يتناول تاريخ المسكوكات وكونها مصدرًا حيويًا للتأريخ، وأهمية المسكوكات وما تحويه من كنوز معرفية شاهدة على العصر، في رحلة تاريخية مصرية خالصة تتلمس التاريخ خلف نقوش المسكوكات ونوجّه الضوء نحو مسكوكات الفترة اليونانية الرومانية وفي العصور الإسلامية والعملات التي ضربت فى القاهرة والإسكندرية.

شوكة الراوي العليم في بتانة

وفي السابعة مساء، يحل الشاعر مؤمن سمير، في ضيافة مؤسسة بتانة للنشر، لمناقشة وتوقيع ديوانه الصادر عنها بعنوان "شوكة الراوي العليم"، ويناقش الديوان كل من النقاد: عادل ضرغام، محم السيد إسماعيل، محمد أحمد عبد الله، والقاص حمدان عطية.

أغاني عالمية وميوزيكال لفرقة الأوبرا على المسرح الصغير

وفي الثامنة والنصف مساء، يحتضن المسرح الصغير بدار الأويرا المصرية بأرض الجزيرة، حفل فني موسيقي والذي تحييه فرقة أوبرا القاهرة، بمصاحبة عازف البيانو مينا حنا، ومن إخراج حازم رشدي.

يتضمن برنامج الحفل مقطوعات: موسيقى فى الحى الغرب ، شبح الأوبرا، البؤساء، الأب الروحي، صوت الموسيقى، إلى جانب طريقي، بإمكاني الرقص طول الليل، سواي، النهاية السعيدة، النجوم، وغيرها.. أداء إيمان مصطفى، تحية شمس الدين، رضا الوكيل، منى رفلة، مصطفى محمد، عماد عادل، جولي فيظي، وليد كريم، جاكلين رفيق، داليا فاروق، عزت غانم، جيهان فايد، عمرو مدحت، تامر توفيق، إبراهيم ناجي، نورستا المرغني، ليلى إبراهيم، أسامة على، سلمى الجبالي، برهان الدين فاروق.

وفي السابعة مساء، تقام بالقنصلة الإيطالية بالإسكندرية، ندوة بعنوان "السينما الإيطالية في مهرجان الإسكندرية الدولي"، ويتحدث في اللقاء الناقد أمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي.

حفل لأوركسترا بمسرح سيد درويش

كما يحتضن مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، في الثامنة والنصف مساءً، حفلًا فنيًا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، بقيادة المايسترو أحمد فرج، ومشاركة صوليست آلة الكورنو الفنان عمرو أبو النجا.

يتضمن برنامج الحفل إفتتاحية شوبرت، ومقطوعتين "سوناتا" لآلة الكورنو بمصاحبة الأوركسترا بليكزاي سيرينادا، وهي ليلة للوتريات تقدم لأول مرة بأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية.