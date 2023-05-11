"التموين": إعفاء واردات الذهب سيكون له مردود إيجابى على سعر الدولار

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أهمية قرار إعفاء الذهب مع القادمين من الخارج من الضريبة والرسوم.

وقال “فرج”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية " سي بي سي"، مساء الأربعاء، إن إعفاء واردات الذهب سيكون له مردود إيجابي علي سعر الدولار.

وأضاف أن إعفاء واردات الذهب للمصريين القادمين من الخارج يساعد في استقرار السوق، مشيراً إلى أن سعر الذهب في مصر أعلي من دول الخليج، موضحاً أن تطبيق القرار سيساعد في عمل استقرار وتوازن في السوق وسيعمل رواج في صناعة الذهب والمشغولات الذهبية.

وأكد أن الإتاحة بكميات كبيرة هي مفتاح القضاء على ارتفاع الأسعار المتكرر في صناعة الذهب الذي يعاني منه غالبية الشعب خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن هذا القرار يمثل ميزة للمصريين العائدين، مضيفًا: "الذهب هو العملة العالمية الوحيدة المعتمدة في جميع أنحاء العالم، ودخول الذهب ممكن يعوض نقص تحويلات المصريين، ومسموح للعائدين بدخول أي كميات ذهب، وضريبة القيمة المضافة تطبق على المصنوعية وليس قيمة الذهب نفسه".