اعترافات المتهم بقتل مسن فى الوراق

حصلت " الدستور" على اعترافات عاطل فى اتهامه بقتل بسبب خلافات بينهما بمنطقة الوراق.

قرر المتهم لدى استجوابه بتحقيقات النيابة العامة بما أسند إليه من اتهام، وأبان تفصيلا بأنه بتاريخ الواقعة عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه وأحضر سلاح أبيض- سكين- وترجل خلف المجني عليه من أمام مسكنه حتى ظفر به فقام بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض بأن كال له عدة ضربات قاصدا قتله حتى سقط أرضا.

وأضاف بأن السلاح المضبوط هو المستخدم في الواقعة، وأن المقاطع المرئية المسجلة بمعرفة آلات المراقبة خاصة بواقعة تعديه على المجني عليه.

أحالت النيابة العامة عاطل للمحاكمة امام الجنايات بتهمه قتل مسن، بسبب خلافات بينهما بمنطقة الوراق.

البداية مع بلاغ تلقاه قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد إصابة مسن بجروح نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.