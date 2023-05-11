الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهم بقتل مسن فى الوراق

متهم
متهم

حصلت " الدستور" على اعترافات عاطل فى اتهامه بقتل بسبب خلافات بينهما بمنطقة الوراق.

 

قرر المتهم لدى استجوابه بتحقيقات النيابة العامة بما أسند إليه من اتهام، وأبان تفصيلا بأنه بتاريخ الواقعة عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه وأحضر سلاح أبيض- سكين- وترجل خلف المجني عليه من أمام مسكنه حتى ظفر به فقام بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض بأن كال له عدة ضربات قاصدا قتله حتى سقط أرضا.

 

 وأضاف بأن السلاح المضبوط هو المستخدم في الواقعة، وأن المقاطع المرئية المسجلة بمعرفة آلات المراقبة خاصة بواقعة تعديه على المجني عليه.

 

أحالت النيابة العامة عاطل للمحاكمة امام الجنايات بتهمه قتل مسن، بسبب خلافات بينهما بمنطقة الوراق.

 

البداية مع بلاغ تلقاه قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد إصابة مسن بجروح نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

اعترافات مسن الوراق المتهم استجوابه النيابة

الأكثر قراءة

بعد قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك.. انخفاض الأسعار فى مصر

جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى الترم الثانى 2023 محافظة الدقهلية

رئيس جامعة مطروح يفتتح فعاليات المؤتمر الطلابى الرابع "العبور نحو الجمهورية الجديدة"

إدراج أبوتريكة والقرضاوى و1526 متهمًا على قوائم الإرهاب (مستند)

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 11-5-2023

"وكيل صحة البحيرة" يجرى مناورة إسعافية على الطريق الزراعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكريًا فى المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة