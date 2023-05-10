خريطة التحويلات المرورية بعد غلق مطلع كوبري متحف الحضارة بالقاهرة

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمطلع كوبرى متحف الحضارة أعلى كوبرى التونسى "محور الأوتوستراد" للقادم من أسفل الدائرى اتجاه شارع الفسطاط لتنفيذ أعمال ربط كوبرى متحف الحضارة بمحور ياسر رزق.

وجاء ذلك على النحو التالى:

القادم من أسفل الطريق الدائرى اتجاه شارع الفسطاط استكمال السير أعلى كوبرى التونسى فالدوران والعودة من أسفل كوبرى الأباجية فمطلع كوبرى الحضارة تجاه شارع الفسطاط ، وذلك إعتباراً من الساعة 12 صباحاً "بعد منتصف الليل" يوم الأربعاء الموافق 10/5/2023 ولمدة شهر .

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء مؤمن سعيد مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.