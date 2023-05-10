الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط 3 ركاب حاولوا تهريب 13 سبيكة عبر مطار القاهرة (صور)

سبائك ذهبية
سبائك ذهبية

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي 3 محاولات لركاب مصريين تهريب 13 سبيكة ذهبية بوزن يقترب من 1.5 كيلو جرام، أخفوها بغرض التهرب من سداد الضرائب الجمركية. 

الحالة الأولي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران "نسمة" القادمة من جدة، استوقف محمد حسن عبدالوهاب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة، لم يسفر ذلك عن وجود شيء مخالف، فقام أحمد نبيل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم 1 بمبني الركاب رقم 1 بتكليف كل من محمد حسين وحسام صقر بتفتيش الراكب ذاتيا، مما أسفر عن ضبط 4 سبائك ذهبية، قام مدحت عبدالصبور مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونة من محمد سالم ومحمد حسن لوزن وتحريز المضبوطات التي بلغ وزنها 400 جرام.

الحالة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب نفس الرحلة، حيث استوقف محمد حسن عبدالوهاب، أحد الركاب وبتفتيش الراكب ذاتيا بواسطة كل من محمد سالم وهاني عفيفي تحت اشراف أحمد نبيل مدير الحركة، ضبط بحوزته 3 سبائك ذهبية بوزن إجمالي 330 جرامًا.

الحالة الثالثة كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران "النيل" القادمة من جدة، حيث استوقف محمد حسن مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب، وبتفتيش حقائبه بواسطة كل من محمد عبدالحميد مأمور الجمرك وفرج حمدي رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية في حقيبة يد الراكب.

وقام أحمد نبيل مدير الحركة بتكليف حسام فتحي صقر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا مما أسفر عن وجود 4 سبائك ذهبية، وبتفتيش الراكب ذاتيًا بواسطة حسام صقر وهاني أحمد عفيفي تم ضبط سبيكتين ذهبيتين، تم تكليف لجنة مكونة من محمد سالم و محمد حسين لعد ووزن وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها 6 سبائك بوزن إجمالي 690 جراما.

وأمر مدحت عبدالصبور، مدير الإدارة الأولي بالإنابة بتحرير محاضر أرقام 27 و 28 و 29 لسنة 2023، ضد الركاب الثلاثة علي الترتيب، وذلك بعد العرض علي كل من زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ١، والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

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سبائك ذهبية جمارك مطار القاهرة الدولي تهريب تهريب ١٣ سبيكة ذهبية الضرائب الجمركية الخط الأخضر

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