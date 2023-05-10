مشاجرة بين عائلتين تسفر عن إصابة 3 أشخاص بقرية شمال أسوان

وقعت مشاجرة بين عائلتين بأحدى المناطق بقرية البصلية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، ما أسفر عن أصابة 3 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الزعيرات بقرية البصيلية بمركز إدفو شمال المحافظة، مما أسفر عن أصابة 3 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان المشاجرة لفضها وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها وحماية المتواجدين بها من المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.