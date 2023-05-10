استمرار حبس المتهمين بسرقة الدراجات النارية بالمطرية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، اليوم الأربعاء، حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بسرقة الدراجات النارية بمنطقة المطرية، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة والمتهمين.

واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بمنطقة المطرية بغرض بيعها والتربح والكسب غير المشروع منها.

بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة المطرية تفيد بسرقة دراجاتهم النارية وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.