شباب النواب: انتهينا من تعديلات قانون الرياضة.. وصبحى: نحرص على التفاعل مع البرلمان

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشات قانون الرياضة الجديد، ولم يتبق سوى اجتماعين سيتم خلالهما التصويت على القانون، ومن ثم عرضه على الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي بشأنه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء إسماعيل الفار وكيل أول الوزارة وعدد من قيادات وزارة الشباب.

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن القانون الحالي يوجد به خلل في عدد من المواد التي تعيق الاستثمار، وتم خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، الوصول إلى أفضل الطرق لتذليل عقابات مراكز التحكيم والاستثمار، قائلًا: "لقد تصدت اللجنة لحل المشكلات القديمة في القانون".

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، أن الوزارة تسعى طوال الوقت لمزيد من التلاحم والتفاعل والتعاون مع مجلس النواب متمثلًا فى لجنة الشباب والرياضة، ويتم إنجاز العديد من الملفات وما لم يحقق يتم النظر فيه، والوزارة تبذل قصارى جهدها لتحقيق ما يجب أن يكون.